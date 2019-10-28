歐盟同意英國脫歐再延3個月 條件：不能重談脫歐協議

2019-10-28 22:28 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



歐盟28日同意，將英國脫歐期限延後三個月，到明年1月31日止，如果英國國會在明年1月底前批准脫歐協議，英國可以提前脫歐。歐盟做出這個決定的時機，距離英國原定脫歐期限31日不到90小時。

歐盟除了英國之外的27個成員國代表28日在比利時布魯塞爾開會，會後歐洲理事會主席圖斯克宣布：「歐盟27個成員國同意接受英國要求，將英國脫歐期限延到2020年1月31日。這個決定將透過書面程序正式定案」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

法新社報導，這場會議的決議內容顯示，如果英國首相強生能在今年底前說服國會批准脫歐協議，英國可以在11月30日或12月31日提前脫歐，不過，英國必須提名一名高階官員擔任下一屆歐盟執委會的執委，而且必須同意，不再就強生17日與歐盟達成的脫歐協議草案重新談判。

歐盟上周就打算同意英國延後脫歐，但法國總統馬克宏反對，擔心延期之後，英國仍猶豫不決。接近馬克宏的消息人士強調，這一次允許英國延後脫歐將有附帶條件，就是不能重談脫歐協議。另外，歐盟其他成員國可以在英國代表不在場的情況下開會，討論歐盟的未來。

原本法國希望歐盟其他成員國再等等，等到英國首相強生推動國會提前改選的進度，歐盟再宣布允許英國延後脫歐，不過，歐盟各國代表28日對法新社說，他們不想再等了。

歐盟消息人士說，接下來就等英國正式同意延後脫歐，而後圖斯克將要求其他成員國正式同意，「希望程序能在29或30日完成」。

強生想改選國會，希望藉勝選強化威信並改變目前保守黨少數執政的窘境。他預定28日稍晚（台灣時間29日清晨）要求國會表決，是否同意提前在12月12日舉行大選。