英國脫歐再延後 移歐英人卻增加

2019-10-28 19:03 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



英國社會自從脫歐公投後逐漸瀰漫不安氛圍，迫使部份人民出走。（photo by Youtube） 分享 facebook

英國脫歐再等3個月！歐盟主席圖斯克28日宣佈同意英國「彈性延後」的請求，延長脫歐期限3個月。但當英國政府因脫歐一案忙得焦頭爛額，英國人卻急著移民到歐盟成員國。根據統計，英國人過去10年間移居至歐盟各國的人數，提升了近3萬人；歸化歐盟他國國籍者更是從2000多人，一舉躍升至1萬5000人。

脫歐釀離英潮

根據《衛報》報導，28日歐盟主席圖斯克宣布同意英國的「彈性延後」請求，表示英國若於3個月內完成脫歐法案可隨時退出歐盟。英首相強森甫上任時曾表示，將會在期限內完成脫歐，然而英國國會遲遲不肯通過強森版本的脫歐法案，也迫使他不得不提出延後請求。

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牛津大學報告指出，英國的移民人數達到10年來新高，英國人大量移民至歐盟各國的消息也與近期的脫歐風波呈現反差，2019年約有8萬4000名英國人移民至歐洲，與2008年的5萬9000人相比有很大的落差。

英國移民者想留在歐盟的趨勢尤其明顯，其中歸化德國籍的人數從2015年的622人，來到2017年的7493人，總體歸化至歐盟的人數從2015年的2000多人，躍升至1萬5000名。

要自由不要驕傲

參與調查的研究員泰特洛說明：「此現象已經透露出族群認同警訊，這是英國整體的社會現象。令我驚訝的是，不只有大都市內的中產階級會想移民，其他包括工程師、前軍人及救護車駕駛等，他們都想要離開英國。」也指出在英國脫歐紛擾之際，大多數的移民者皆表示，比較想當個「自由」的歐盟公民而不是「驕傲」的英國人。

據《The Local》報導，英國人的族群認同角度已不再相同，這可能是導致人口移出的原因，一份《經濟合作發展組織》的調查報告指出，約有3成的英國人表示，曾因脫歐一事而產生精神上的問題，並有超過一半的人表示，必要時，他們會放棄英國國籍以保持自己的歐盟公民身份。

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