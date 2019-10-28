歐盟同意 英國脫歐延到明年1月31日

相關新聞
日媒民調顯示 逾8成贊成女性出任天皇2019-10-28 18:09
德另類選擇民粹興起 地方選舉受支持2019-10-28 16:09
非洲豬瘟疫情擴大 日本機場接連查出病毒2019-10-28 14:45
文在寅：韓國將發展成為人工智慧強國2019-10-28 14:10
連署籲外交承認中華民國台灣 澳洲政府須回應2019-10-28 14:07
法國也有移民藏貨車 發現8人躲冷藏車2019-10-28 13:28
美媒：北京間諜滲大學 英情報部門示警2019-10-28 13:26
颱風哈吉貝重創 日本將指定非常災害助重建2019-10-28 13:20
不認大選舞弊 玻利維亞總統連任拒協商2019-10-28 13:03
歐盟今開會討論英脫歐期限 可望延至明年1月31日2019-10-28 13:01
息眾怒 智利9部長恐下台2019-10-28 13:01
政府失信 小事件掀全球示威潮2019-10-28 13:00
反對派才當選總統 阿根廷立即宣布這樣的外匯管制2019-10-28 11:49
北韓官員發出交火言論 年底前恐再射飛彈2019-10-28 11:36
阿根廷總統大選 反對黨候選人有望直接勝選2019-10-28 11:34
數萬示威者串成黎巴嫩之路 用人鏈象徵國家團結2019-10-28 11:11
阿根廷總統大選 反對派候選人費南德茲打敗現任馬克里2019-10-28 10:20
龍象共舞？習近平和尼泊爾簽廿項協議 印度急也來不及了2019-10-28 10:00
南韓未完的司法風暴：從女兒特權延燒的「大學入學教改」2019-10-28 09:54
南韓的曹國抄家令？收押教授妻子的74億「幽靈金流」2019-10-28 08:30
民調差距大…阿根廷大選今揭曉 面臨變天2019-10-28 00:48
百萬人上街後…智利內閣大改組 9部長恐下台2019-10-28 00:44
教宗擬讓已婚男任神職 恐不利教會女權2019-10-27 22:05
被軍犬追著跑！川普：IS首腦拖著3個孩子 哭叫引爆炸彈自盡2019-10-27 21:44
外長見黃之鋒後 德國被中國打入外交冷宮2019-10-27 20:11
主教會議籲開放已婚神父 挑戰天主教數世紀戒律2019-10-27 20:08
無領袖叛亂夯 社群媒體助長全球抗爭2019-10-27 19:33
辛巴威遭美歐制裁 政府治理受質疑2019-10-27 19:31
首相談克什米爾激怒印度 馬來西亞棕櫚油遭殃2019-10-27 19:25
著眼一帶一路與反恐 中國擴大與南高加索合作2019-10-27 19:22
阿爾及利亞年底總統大選 9人爭取大位2019-10-27 19:20
遊日注意！成田機場今起延長起降時間 居民憂噪音惡化2019-10-27 18:43
英相擬提前大選突困 兩小黨加入支持陣容2019-10-27 18:17
不讓在野撿槍！文在寅不急找曹國接班人 準備先這樣做2019-10-27 17:39
這兩個英國在野黨支持12月國會改選 這一點是關鍵2019-10-27 17:18
影／搶匪開車撞珠寶店 正義路人打爆歹徒2019-10-27 17:04
美軍突襲敘利亞 伊拉克國營電視台要播映影片2019-10-27 16:54
北韓警告美國 川金關係好不代表可不理核談期限2019-10-27 16:50
南韓與東協發表共同宣言 擴大5G和AI合作2019-10-27 16:32
熱門文章
被軍犬追著跑！川普：IS首腦拖著3個孩子 哭叫引爆炸彈自盡2019-10-27 21:44
噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元2019-10-28 12:21
川普證實 IS首腦巴格達迪已死2019-10-27 21:27
龍象共舞？習近平和尼泊爾簽廿項協議 印度急也來不及了2019-10-28 10:00
讀這個碩士真的可以加薪？金融時報管理學碩士排行出爐2019-10-28 08:38
美軍半夜炸IS 直升機、戰機、偵察機轟隆作響4小時2019-10-27 19:36
「就像看電影」白宮發布川普在戰情室觀看IS任務照片 殺氣騰騰2019-10-27 23:07
IS首腦巴格達迪身亡 川普：死得像膽小鬼2019-10-28 00:20
巴格達迪藏匿在敵人地盤 專家吃驚2019-10-27 23:13
英貨櫃39屍案 央視稱CNN欠中國人一個道歉2019-10-28 11:14
川普：巴格達迪死前邊跑邊哭 美防長：我不知那些細節2019-10-28 08:33
萬聖節最強裝扮 32週孕婦巧扮「肥宅索爾」2019-10-27 20:12
今天開盤前 五件國際事不可不知2019-10-28 06:39
巴格達迪身亡 川普撿到槍2019-10-27 23:19
庫存美國晶片將耗盡 華為5G考驗才剛開始2019-10-28 09:14
23歲女每天傳訊給亡父 4年後她竟收到回覆2019-10-28 16:09
外長見黃之鋒後 德國被中國打入外交冷宮2019-10-27 20:11
法老婦家廚房發現13世紀古畫 8億元拍賣售出2019-10-28 13:28
川普：巴格達迪已被監控兩三周 美軍曾飛越俄領空2019-10-27 21:58
非洲豬瘟疫情擴大 日本機場接連查出病毒2019-10-28 14:45
捨不得石油？ 川普稱美軍將進駐敘利亞東部2019-10-27 21:59
世界最大樹屋遭祝融！設計師兼牧師苦蓋12年稱「解脫」2019-10-28 15:10
川普看棒球賽 觀眾席噓聲四起並喊「把他關起來！」2019-10-28 12:21
庫德族再回挺川普？美軍突襲IS 三方搶功2019-10-28 00:01
美官員：美軍突襲伊斯蘭國首腦 特種部隊參與2019-10-27 21:22
英貨櫃39屍案 司機被控39罪 20死者疑來自越南2019-10-28 00:52
伊斯蘭國首腦斃命 美軍繼狙殺賓拉登後再建功2019-10-27 22:51
庫存美國晶片將耗盡 華為考驗才剛開始2019-10-28 15:00
突襲巴格達迪和狙殺賓拉登任務有什麼不同？2019-10-28 14:40
賓拉登後遜尼派武裝 巴格達迪威脅世界既有秩序2019-10-27 19:53
柬埔寨小孩拖她看小屋 裡面竟全是人骨2019-10-28 12:06
美軍突襲伊斯蘭國首腦 土耳其伊拉克爭功2019-10-27 21:14
全球抗爭蔓延 金融市場憂2019-10-27 23:20
9戰機轟2小時 滅IS老巢 村民驚恐一夜2019-10-28 00:12
歐盟同意 英國脫歐延到明年1月31日2019-10-28 17:38
巴格達迪雖死 但IS激進運動不隨之滅亡2019-10-28 09:48
IS首腦遭美擊殺 傳助手爆料行蹤成致命關鍵2019-10-28 13:12
韓國電子時報：三星電子恢復對記憶晶片投資2019-10-28 08:13
川普撤軍讓追捕巴格達迪更複雜危險 他卻急於收割成果2019-10-28 12:44
人口販運悲歌 越南偷渡方式論價分等級2019-10-28 12:51
留言