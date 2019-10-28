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歐盟同意 英國脫歐延到明年1月31日

2019-10-28 17:38聯合報 編譯李京倫／即時報導

歐洲理事會主席圖斯克發推文表示，歐盟同意將英國脫歐期限延到2020年1月31日。...
歐洲理事會主席圖斯克發推文表示，歐盟同意將英國脫歐期限延到2020年1月31日。 路透社
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BBC報導，歐洲理事會主席圖斯克發推文說，歐盟同意將英國脫歐期限延到2020年1月31日。

圖斯克說，如果英國國會在明年一月底前表決通過脫歐協議，英國可以在期限前脫歐。

英國國會正準備表決首相強生提前大選的動議。

歐洲理事會主席圖斯克。 路透社
歐洲理事會主席圖斯克。 路透社
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