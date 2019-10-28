德另類選擇民粹興起 地方選舉受支持

2019-10-28 16:09 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



反猶太的赫克帶領德國另類選擇黨在圖林根省成為第二大黨，震驚德國政界。 分享 facebook

德國民粹主義持續崛起，極右派的另類選擇黨在圖林根邦擊敗梅克爾的基民盟，躍升第二大黨。圖林根省目前由左翼黨帶領左派聯合政府，但因為其盟友社民黨支持率大幅下滑，因此無法再續前緣。而反猶的另類選擇在德國持續崛起，也讓整個德國感到震驚與戒慎。

另類選擇成第二大黨

根據《英國廣播公司》報導，另類選擇黨於2013年成立，最一開始為反歐元，但經歷2015難民危機後，搖身一變主打反移民，甚至有反猶太、伊斯蘭傾向。另類選擇在圖林根省的領袖赫克就曾表示柏林的猶太人大屠殺紀念碑是「羞恥的紀念碑」，而遭德國政界圍剿。

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但圖林根地方大選顯示，另類選擇並沒有因赫克失言而一蹶不振，反而創造佳績。另類選擇黨最後獲得23%選票，比年前的10.6%多出兩倍，更成功擊敗梅克爾所屬的基民盟（22%），成為圖林根邦的第二大黨。主政的左翼黨則基本上持平，從上次的28.2%變成29%。

民粹崛起引擔憂

英國《衛報》指出，另類選擇的赫克其實在德國政界惡名昭彰。除了嘲諷柏林猶太人大屠殺紀念碑外，他也被認為是鼓吹國內反猶太言論，進而導致今年「哈雷猶太教堂槍擊案」的隱形兇手。此外，他也以前任歷史老師的身分，多次呼籲德國應該多注意二戰中受苦德國人的遭遇。

諷刺的是，圖林根邦位於前東德境內，更是納粹惡名昭彰的布亨瓦德集中營的所在地。綠黨的共同黨魁貝爾伯克就不客氣地痛批另類選擇是「法西斯」，更指出，另類選擇在圖林根省的崛起突顯了在東德地區加強公民社會教育的必要性。

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