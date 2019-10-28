非洲豬瘟疫情擴大 日本機場接連查出病毒

2019-10-28 14:45 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



日本共同社28日報導，對豬的致死率接近100%的非洲豬瘟疫情在亞洲擴散，日本是亞洲少數還沒有淪陷的國家之一，但在日本機場，旅客攜帶的豬肉製品中接連查出病毒，專家提醒說，無論何時傳入（日本）都不奇怪。

非洲豬瘟與在日本國內成為問題的豬瘟完全是兩回事，由於沒有疫苗和治療藥物，若傳入國內，預計將造成嚴重損失。雖然人類不會被感染。

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去年8月，全球最大養豬國中國首次爆發疫情，僅一年時間就擴大到越南、南韓等亞洲11個國家和地區。

聯合國糧食及農業組織（FAO）表示，亞洲截至今年8月因感染和撲殺有500萬頭豬死亡。中國有關部門公布的數據顯示，飼養豬9月比上年同期減少41%。豬肉價格高漲，成為嚴重的社會問題。

該病毒不感染人類，日本農林水產省表示，「萬一（不小心）吃了病豬肉，也沒有問題」。不過，該病毒的特點是在環境中能頑強生存下去。有報告顯示，疫情跨越國境蔓延的事例中，有的是因為給豬餵了遭病毒汙染的飛機和船舶內的剩飯剩菜。此外，病毒附著在去過疫區農場和山野的人的鞋子、衣服、器材上，之後被帶入國內的風險。

雖然日本並無感染非洲豬瘟的例子，但從農水省動物檢疫所統計來看，在國內各地機場回收的豬肉加工品中接連檢測出了病毒的基因。去年10月以來從中國、越南、寮國、柬埔寨、菲律賓帶入的香腸等77件以上物品呈陽性。