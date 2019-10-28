非洲豬瘟疫情擴大 日本機場接連查出病毒
2019-10-28 14:45
聯合報 編譯田思怡
／即時報導
日本共同社28日報導，對豬的致死率接近100%的非洲豬瘟疫情在亞洲擴散，日本是亞洲少數還沒有淪陷的國家之一，但在日本機場，旅客攜帶的豬肉製品中接連查出病毒，專家提醒說，無論何時傳入（日本）都不奇怪。
非洲豬瘟與在日本國內成為問題的豬瘟完全是兩回事，由於沒有疫苗和治療藥物，若傳入國內，預計將造成嚴重損失。雖然人類不會被感染。
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去年8月，全球最大養豬國中國首次爆發疫情，僅一年時間就擴大到越南、南韓等亞洲11個國家和地區。
聯合國糧食及農業組織（FAO）表示，亞洲截至今年8月因感染和撲殺有500萬頭豬死亡。中國有關部門公布的數據顯示，飼養豬9月比上年同期減少41%。豬肉價格高漲，成為嚴重的社會問題。
該病毒不感染人類，日本農林水產省表示，「萬一（不小心）吃了病豬肉，也沒有問題」。不過，該病毒的特點是在環境中能頑強生存下去。有報告顯示，疫情跨越國境蔓延的事例中，有的是因為給豬餵了遭病毒汙染的飛機和船舶內的剩飯剩菜。此外，病毒附著在去過疫區農場和山野的人的鞋子、衣服、器材上，之後被帶入國內的風險。
雖然日本並無感染非洲豬瘟的例子，但從農水省動物檢疫所統計來看，在國內各地機場回收的豬肉加工品中接連檢測出了病毒的基因。去年10月以來從中國、越南、寮國、柬埔寨、菲律賓帶入的香腸等77件以上物品呈陽性。
若被家豬或野生野豬食用，疫情可能會擴散。在日本農業與食品產業技術綜合研究機構負責海外病研究相關工作的山川睦表示：「希望徹底做好工作，避免在準備伴手禮時違法攜帶肉類加工品入境。」
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