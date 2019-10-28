歐盟今開會討論英脫歐期限 可望延至明年1月31日

2019-10-28 13:01 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



歐盟28日（今天）將開會討論英國脫歐期限延長方案，根據衛報看到的一份外洩的協議草稿，歐盟準備同意英國脫歐期限從 10 月 31 日延後至明年1月31日，但若英國議會能在此之前通過英國首相強生的脫歐方案，英國也能提早退出歐盟。

衛報報導，儘管法國提出反對意見，但一份將在會議中通過的文件指出，歐盟將允許英國進一步延後脫歐大限的要求。

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該文件稱，英國能夠在英國議會批准脫歐協議後的下個月第一天離開歐盟。

在歐盟開會正式同意之前，該文件內容可能仍會更動，但這是歐盟首度確實將英國脫歐期限記錄於官方文件中。

英國下議院日前拒絕強生提出的脫歐方案後，強生被迫向歐盟提出延後三個月脫歐的申請。