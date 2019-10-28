不認大選舞弊 玻利維亞總統連任拒協商

2019-10-28 13:03 世界日報 編譯中心／綜合27日電



玻利維亞大選確認現任總統莫拉萊斯（Evo Morales）競選連任成功。 路透社 分享 facebook

玻利維亞20日舉行總統大選，玻利維亞選舉法庭25日完成大選計票作業，確認現任總統莫拉萊斯（Evo Morales）競選連任成功。充滿爭議的計票結果引發各地暴動和罷工，受挫的反對派候選人梅沙26日拒絕接受總統莫拉萊斯連任成功的結果，指稱選舉計票作業涉嫌舞弊；勝選的莫拉萊斯則拒絕政治協商。

中央社引述法新社報導，由於官方計票結果出現重大改變，使得現任總統莫拉萊斯領先幅度正好達10個百分點，不必進入第2輪決選就可直接當選，引發街頭動亂與示威抗議。在選票全數開出後，最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）宣布莫拉萊斯贏得47.08%選票，梅沙獲36.5%選票，而兩人票數差距破10個百分點。

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得票數次高的梅沙（Carlos Mesa）寫給媒體的聲明指出，他「拒絕接受官方計票結果，因為結果遭人動手腳，違反選民意願」。

左翼的莫拉萊斯稍後則在發表演說反擊，「我要告訴諸位，不會有政治協商。這裡要尊重憲法，一如尊重贏得上個全國大選的政黨。我希望玻利維亞右翼人士能明白」。

兩敵對陣營25日爆發新衝突，梅沙支持者走上街頭，身上披著玻利維亞紅黃綠三色國旗，並用輪胎、繩索與垃圾桶等物品封阻道路。

梅沙呼籲支持者繼續街頭抗爭。梅沙由中間派與右翼政黨所支持，於2003年至2005年擔任玻利維亞總統。

官方選舉結果意味60歲的莫拉萊斯贏得四連任，儘管他自己2009年頒布的憲法規定總統任期只限兩任，這項限制後被親莫拉萊斯的玻利維亞最高法院給推翻。