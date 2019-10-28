息眾怒 智利9部長恐下台

2019-10-28 13:01 世界日報 編譯中心／綜合27日電



大批民眾廿六日在聖地牙哥街頭示威。 （法新社） 分享 facebook

上百萬智利民眾25日在首都聖地牙哥示威，要求政府重視社會公平、改善民眾生活。智利總統皮內拉26日宣布大幅改組內閣，考慮撤換內政、國防、經濟、交通和環境部等至少九位部長。

路透報導，皮內拉26日在總統府表示：「為了重建內閣、回應民眾要求，我已要求所有部長辭職。」但他並未宣布改組細節。聖地牙哥分析家丹默特指出，皮內拉宣布內閣改組是想「爭取時間」，但智利人不會再多等下去。

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身為全球第一大銅礦產國的智利，向來是區域內最繁榮與穩定的市場經濟體之一，但根深蒂固的不平等與生活費用飆漲讓民眾不滿，本月稍早政府調漲地鐵和等大眾運輸票價，引發民意大反彈，不滿的民眾走上街頭，和警方衝突，某些人趁亂劫掠商家和超市，暴動造成至少20人喪命、7000多人被捕，商家損失逾14億美元。

皮內拉因此宣布聖地牙哥等地進入緊急狀態，出動軍隊上街維持秩序，但無法平息民怨。25日有120萬智利人在聖地牙哥示威，是35年來智利規模最大的示威行動。群眾要求提高薪水和退休金，改善住房、教育和健保。

在群眾示威壓力下，皮內拉已取消地鐵票價調漲措施，並提高最低薪資和退休年金。他表示，政府正考慮調降水費和高速公路通行費。