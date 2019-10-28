政府失信 小事件掀全球示威潮

全球許多地方正進行大規模社會抗議活動。 美聯社 分享 facebook

世界各地近幾周來陸續上演街頭大規模抗議與社會騷動，近期南美洲的智利、玻利維亞、厄瓜多；中東的黎巴嫩、伊拉克，以至亞洲的香港、印尼相繼發生示威，擴散的現象引發金融市場高度關注。這些抗爭活動的導火線都是被視為最後一根稻草的小事件，卻反映出全世界對日益加劇的不平等、菁英階層貪腐與違背承諾深感挫折。

巴塞隆納 萬人包圍警總44傷

在香港，迄今已有200萬民眾參與抗議；在西班牙巴塞隆納，西班牙最高法院14日重判九名分離運動領袖，引發新一波示威抗議，官方統計顯示，至20日超過600人在示威抗議中受傷。大約35萬人26日在巴塞隆納市中心舉行和平示威遊行，聲援分離運動領袖，並表達對加泰隆尼亞獨立運動的支持。入夜後，近萬名行動派挺獨人士包圍警警察總部，與警方爆發衝突，最少44人受傷。受示威影響，名勝聖家堂暫停開放。

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黎巴嫩示威者組170公里人鏈

在黎巴嫩貝魯特，政府對WhatsApp服務新增稅目，引發數萬民眾連日湧向街頭，抗爭迅速升級為不滿內戰後的秩序，儘管政府在示威開始數小時後，隨即撤銷徵稅，同時推出多項改革，示威者卻以政策來得太遲為藉口，繼續在街頭抗議。大批示威者27日在首都貝魯特至南部城市提爾的沿海道路手牽手，組成由北到南橫跨全國的170公里長人鏈，象徵反政府示威者團結一致；在智利，因調漲地鐵票價爆發流血示威醫周後，近100萬人25日走上首都聖地牙哥街頭，要求經濟改革和總統皮內拉下台。

在伊拉克，全國各地25日再次爆發反政府示威，警方發射催淚瓦斯、實彈驅散示威民眾，街頭多處起火，造成42人死亡、約2000人受傷。此外，首都巴格達26日再有數百名示威者聚集抗議，要求政府解決失業、基礎建設及貪污問題。

倫敦政治經濟學院(LSE)中東歷史與政治教授沙克拉夫特指出，目前全球對政客普遍缺乏信任，政府權威陷入危機，人們亦不滿現狀，使示威一發不可收拾，「即使示威者起初抱怨的事獲解決，政治運動也只會持續下去。」

路透分析，若世界經濟正陷入衰退，那麼各地街頭抗爭的根本原因將更加難解，並且迫使已財政困窘的政府擴大支出，以改善就業、教育、醫療等服務提高支出、安撫抗議人士，但在已債台高築、景氣又持續滑坡的世界裡，政府被迫寬鬆財政可能會使債權人與債券持有人感到不安。