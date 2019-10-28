美媒：北京間諜滲大學 英情報部門示警
2019-10-28 13:26世界日報 中國新聞組╱北京28日電
美國之音報導，英國情報機構負責人警告英國大學，北京利用中國留學生從事間諜活動，使這些大學的研究和計算機系統蒙受風險。
報導指出，英國國家安全局（MI5）和政府通信總部（GCHQ）國家網絡安全安全中心對英國大學說：「敵對的國家行為者以英國大學為目標，竊取個人數據、研究數據和知識產權，這些可能被用於他們本國的軍事、商業和維護專制統治。」
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報導還稱，情報機構對英國多所大學的校長說：「敵對國家行為者可能以某些研究人員為目標。」
過去十年來，約有500名中國軍事科學家參與過英國大學的講座和學習項目。情報官員說，一些人從事與噴氣式飛機、超級計算機、導彈、坦克和艦艇的隱身塗料技術等敏感項目研究。
在這項警告發出之際，在英國大學中的中國留學生數量達到前所未有的新高，達到10萬人以上。
中國留學生為英國高等教育機構帶來巨大收益，平均每人每年支付約5萬英鎊（約45萬人民幣）費用。有批評聲音指出，過度依賴中國市場會讓英國高等院校易受北京的影響和干預。
中國外交部發言人耿爽在回應相關報導時說：「我們希望有關國家或有關方面在進行指責之前，最好能搞清楚事實」。他還表示中方也是網絡攻擊的受害者。
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