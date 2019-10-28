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反對派才當選總統 阿根廷立即宣布這樣的外匯管制

2019-10-28 11:49經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

反對派費南德茲當選總統後，阿根廷央行隨即宣布加緊管制民眾買美元的額度。

央行發布新聞稿說，阿根廷民眾每個月可買美元的額度，由9月1日設定的1萬美元減為只能買200美元。央行將在當地時間周一上午舉行記者會。

費南德茲在周日總統選舉第一輪投票便獲得48%選票，已超過當選所需的45%門檻。

阿根廷央行用盡辦法避免披索崩跌。路透
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