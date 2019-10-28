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百萬人上街後…智利內閣大改組 9部長恐下台

2019-10-28 00:44聯合報 國際中心／綜合報導

在百萬人上街抗議後隔天，智利總統皮內拉廿六日宣布大幅改組內閣。圖為大批民眾廿六日...
在百萬人上街抗議後隔天，智利總統皮內拉廿六日宣布大幅改組內閣。圖為大批民眾廿六日在聖地牙哥街頭示威。 （法新社）
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上百萬智利民眾廿五日在首都聖地牙哥示威，要求政府重視社會公平、改善民眾生活。智利總統皮內拉廿六日允諾將順從民意，宣布大幅改組內閣，長串改革措施再添一筆。

身為全球第一大銅礦產國的智利，向來是區域內最繁榮與穩定的市場經濟體之一，但根深蒂固的不平等與生活費用飆漲讓民眾不滿，本月稍早政府調漲地鐵和等大眾運輸票價，引發民意大反彈，不滿的民眾走上街頭，和警方衝突，某些人趁亂劫掠商家和超市，暴動造成至少廿人喪命、七千多人被捕，商家損失逾十四億美元。

皮內拉因此宣布聖地牙哥等地進入緊急狀態，出動軍隊上街維持秩序，但無法平息民怨。廿五日有一百廿萬智利人在聖地牙哥示威，是卅五年來智利規模最大的示威行動。群眾要求提高薪水和退休金，改善住房、教育和健保。皮內拉廿六日在總統府表示：「為了重建內閣、回應民眾要求，我已要求所有部長辭職。」

皮內拉並未宣布改組細節。路透取得的文件顯示，皮內拉考慮撤換內政、國防、經濟、交通和環境部等至少九位部長。

在群眾示威壓力下，皮內拉已取消地鐵票價調漲措施，並提高最低薪資和退休年金。他表示，政府正考慮調降水費和高速公路通行費。

聖地牙哥分析家丹默特指出，皮內拉宣布內閣改組是想「爭取時間」，但智利人不會再多等下去。

智利內閣薪水票價
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