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教宗擬讓已婚男任神職 恐不利教會女權

2019-10-27 22:05聯合報 編譯羅方妤／即時報導

羅馬天主教的主教會議26日建議教宗方濟各，准許在亞馬遜偏遠地區授封已婚男性神職。不少人認為這是天主教一項革新，然而，美國野獸日報指出，已婚男性可任神職，天主教可能更不需要借重女性出任神職，可能使天主教會女權更加倒退。

教會教義專家說，由於強制天主教神父獨身是「教會習俗」，並非「公開教條」，因此相對容易修改。這和禁止女性擔任天主教神職人員禁令形成鮮明對比。方濟各不止一次表示，女性不得出任神職的禁令不可改變，他也不想討論此事。

許多人認為，天主教處理性別問題一向態度保守，這次准許已婚者擔任神父儘管是亞馬遜地區特例，已是教會突破的開端，但此事並不代表教會處理女性神職問題也會同樣採取較開明的立場。

這次主教會議充分說明女性在教會內的地位。這次會議有將近230名男性主教和神父參加，其中180人有投票權。會堂中有35名女性擔任審計人員，其中20名是修女。她們都沒有投票權。

去年一群天主教女信徒曾公開請願，要求教廷容許女性在主教會議擁有投票權。今年雖然教廷對已婚男性任神職問題做出改變，但女性仍然沒有在主教會議取得投票權。

主教會議的女性待遇和數百年來男性統治階級對待女性的方式一樣：女性沒有發言權且被剝奪決策權，且不給她們任何主持聖禮的機會。

野獸日報說，已婚男性可擔任神職人員，只會增強男性在教會的勢力。女性不僅要屈服於獨身男性神職人員，還要屈服於已婚男性神職人員。這將只會加劇全球婦女面臨的不公正待遇。

教宗方濟各。（法新社）
教宗方濟各。（法新社）
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