美軍半夜炸IS 直升機、戰機、偵察機轟隆作響4小時

2019-10-27 19:36 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



美軍26日在敘利亞北部鎖定激進組織伊斯蘭國（IS）領袖巴格達迪進行突襲，有不少人目擊。

敘利亞人權觀察組織說，這場攻擊發生在26日凌晨過後，共有一個中隊的八架直升機和國際聯軍的一架戰機，攻擊敘利亞伊德利卜市北方巴瑞夏村的外圍，這個村向來由附屬於恐怖組織凱達的「宗教保護組織」（Hurras al-Deen）掌控，據說是IS戰士藏身處。

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人權觀察組織說，直升機瞄準IS藏身的一棟房屋和一輛車，猛烈空襲兩小時，IS戰士則用重型武器朝直升機開火反擊，這場攻擊造成九人死亡，包括IS高階幹部阿布亞曼、一個兒童和兩個女性，但不確定是否包括巴格達迪。

敘利亞西北部城鎮薩瑪達離攻擊地點不遠，居民夏里夫說，午夜剛過，他們開始聽到直升機在上空隆隆作響，由於這裡靠近土耳其邊界，敘利亞的軍機一般不會飛來，「剛開始我們很驚訝，過了五分鐘後，我們猜想這一定是軍事行動」，軍事行動持續四小時，居民一直聽到直升機、戰機和偵察機飛過，還聽到駁火聲，「最後，我們聽到戰機執行最後一次空襲」。

當地人上傳的攻擊過後影片顯示，一輛車燒得焦黑，一棟房屋被毀，還有幾具屍體。法新社當地記者在巴瑞夏村外看到，路邊一輛小巴士燒成灰燼。

當地居民哈米德說，他一聽到直升機飛過、開火和空襲聲後，就衝到現場附近看，「房屋倒了，旁邊一個帳篷和一輛車也毀了，兩個人死在裡面」。