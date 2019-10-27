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無領袖叛亂夯 社群媒體助長全球抗爭

2019-10-27 19:33台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

「無領袖抗爭」因其難以撲滅的特質，讓很多政府十分頭痛。（photo by Wik...
「無領袖抗爭」因其難以撲滅的特質，讓很多政府十分頭痛。（photo by Wikipedia）
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全球吹起無領袖叛亂風潮！示威遊行已經不若以往由特定團體發起，而是透過社群媒體擴散，讓政府無法有效對抗。《金融時報》分析指出，在黎巴嫩、智利、法國、香港與西班牙等地的抗爭，都屬於此類型的無領袖叛亂，除了讓政府防不勝防，更無法透過談判、協商等方式來消弭紛爭。

「無領袖抗爭」難平息

根據英國《金融時報》分析，多數在過去幾年爆發的抗議遊行除了往往是因為某件小事而引發超大規模抗議外，有許多都屬於「無領袖型叛亂」，透過智慧型手機與主題標籤來號召群眾，而不若從前，透過特定教戰手冊與團體會面來制定示威戰略。

舉例來說，當反送中遊行6月爆發時，香港最知名的民主倡議者黃之鋒正在服刑。法國的黃背心運動與智利抗議地鐵漲價的示威，也同樣並沒有領導者。社群媒體和通訊軟體如臉書、推特和Telegram，提供大眾加密的通訊方式，更讓群眾能在短時間內集思廣益，匯集意見。

社群媒體的流通性也讓不同國家的不同示威遊行能互相影響、學習。在反送中的啟發下，巴塞隆納機場就在上週被佔領。而這種沒有領袖的特質，讓政府當局十分難鎮壓或安撫。但這類型的示威也很容易在熱血之下演變為暴力抗爭，進而讓政府有藉口出動鎮壓。

世界遍地開花

智利本週爆發的全面性抗爭，最初只是首都民眾抗議即將調漲的地鐵票，爾後演變為各自有不同理由的全面抗議。智利大學政治學家方克就指出，抗議民眾可能是為了年金、為了學生貸款，或單純受不了現在的生活，就上街抗議。這種型態的抗議就讓智利總統皮涅拉無所適從，儘管他已經宣布片面讓步，示威仍毫無緩和跡象。

香港的反送中示威遊行更是現今無領袖示威的經典代表。受到李小龍經典台詞「像水一樣無形」所啟發，反送中遊行至今已5個月，仍然十分地去中心化。抗爭者透過社群媒體協調、動員，伺機而動。《金融時報》指出，大眾募資活動已經替反送中募得超過1, 500萬美金，被用來支付抗爭者的醫療費用、訴訟費，與全球的廣告宣傳費。

黎巴嫩則因為政府欲對WhatsApp的傳訊進行徵稅爆發抗爭，進而演變成對政府的不滿。抗爭者透過推特的主題標籤#LebanonProtests來動員，散佈消息，轉發梗圖、影片和評論。而抗爭至今，民眾已經開始要求總理哈里里下台負責，並希望能改革政府體制，建立世俗化的選舉制度。

【更多精采內容，詳見

反送中智利社群媒體
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