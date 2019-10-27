辛巴威遭美歐制裁 政府治理受質疑

2019-10-27 19:31 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



辛巴威的國家安全部長恩庫伯被指控刑求民權人士，遭到美國與歐盟的制裁，上千人上街遊行抗議。(Photo by影片截圖) 分享 facebook 辛巴威的國家安全部長因違反人權，而遭到美國與歐盟的制裁，在總統姆南加瓦的號召下，上千人遊行反對制裁。然而，美歐皆表示制裁僅針對個人或企業，不會影響辛巴威的經濟，也有分析師批評，辛國總統是藉此轉移民眾的注意力。

制裁針對個人企業

根據《德國之聲》報導，辛巴威的國家安全部長恩庫伯被指控下令對民權人士刑求，超過15人「被消失」，其中有些人後來被發現身受重傷。辛巴威遭制裁已有20年之久，始於前任總統穆加比，目前總共有141人和59家企業遭到美國與歐盟的制裁。

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《英國廣播公司》指出，美國和歐盟表示制裁是針對個人與他們所屬的企業，美國和歐盟皆禁止出口武器到辛巴威，此外歐盟還發布了旅遊禁令與凍結資產，這些西方國家都強調制裁不會影響雙方的貿易關係，也不會影響到辛巴威的經濟。然而根據美國普查局的統計，從1993年開始，美國與辛巴威的雙邊貿易總額呈現下降的趨勢。

近年來辛巴威也歷經超級通貨膨脹，辛巴威儲備銀行的資料指出，通貨膨脹率在今年5月已經高達180%。根據國際貨幣基金的調查，辛巴威的人均GDP從2018年起下滑。

遊行抗議制裁

上千位民眾25日在首都哈拉雷上街遊行，以抗議西方的制裁，一位抗議者表示，制裁影響到包含企業與學校的各個層面。辛巴威的國際金融交易有諸多限制，使得外資不願意投資。根據《聯合國》的報告，兩位人權專家表示，由於辛巴威的經濟集中於少部分的私人企業，對這些企業制裁會產生破壞性的後果。

然而，政治分析師魯哈尼亞持不同看法，他認為制裁只是問題的表徵，真正的問題是在政府的治理能力，腐敗的政府使得人民生活困苦，但政府不願負責。

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