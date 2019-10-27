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遊日注意！成田機場今起延長起降時間 居民憂噪音惡化

2019-10-27 18:43聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

共同社報導，日本成田機場自27日起實施冬季營運時間表，延長起降時間至夜間零時，為1978年啟用以來首度延長。雖然旅行更加方便，但處於航線下居民則擔心噪音狀況惡化。

報導指出，此次延長是基於千葉縣及週邊地方政府、國土交通省、成田國際機場公司（NAA）達成了協議，將A跟B兩條跑道中的A跑道起降時間延長，希望藉此提高機場國際競爭力，但一位住在A跑道航線下的69歲日本民眾稱該議未獲居民同意，只是NAA跟政府達成協議。

NAA表示，延長起降時間後，晚上10點後起降的航班將較去年冬天增加44個，總計126個。

圖為成田機場迎客大廳內的航班時刻表。路透
圖為成田機場迎客大廳內的航班時刻表。路透
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成田機場航線噪音
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