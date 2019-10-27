阿爾及利亞年底總統大選 9人爭取大位

2019-10-27 19:20 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



阿爾及利亞將於12月進行總統大選，但民眾仍對整體政局不滿，進而上街抗議。（Photo by Becker1999 on Flickr under C.C License） 分享 facebook 混亂近1年的阿爾及利亞，即將迎來總統大選！目前把持政局的軍方宣布，將於12月12日進行自強人包特法利卡下台後，睽違已久的總統大選。不過符合資格的9名候選人中，大多數還是強人執政時的同僚部屬，引發民眾上街抗議，要求重新篩選候選人，順帶將官僚體系的舊勢力通通掃除。

換湯不換藥

根據《新華社非洲》報導，阿爾及利亞原本將於2月進行總統大選，但由於包特法利卡要角逐5連任讓民眾不滿，直到4月他才宣布取消角逐大選並下台後，隨即由軍方首領薩哈掌握政權。

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阿國總統大選候選人需要取得5萬人、該國48州中有25州的聯署才有被提名資格。在25日登記結束後，軍方宣布有9名候選人符合總統大選資格，但這其中多數都是舊政權的前官員，甚至還有前首相，讓民眾非常不滿。

民眾上街抗議

《半島電視台》提到，阿國民眾上街抗議，要求重新篩選候選人，甚至要將整個包特法利卡的舊政府體系結束，進而成立過渡政權委員會，將整個體制都改革，不然即使巴特法利卡下台，他仍有實質影響力可以欽點接班人，阿國官場嚴重的貪汙仍無法改善。

但軍方拒絕了所有要求，因此抗議仍持續進行，目前尚未傳出軍方有大規模鎮壓的消息。

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