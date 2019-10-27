影／機上公然愛愛 空姐怒嗆：收起你的鳥！

2019-10-27 18:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



俄羅斯國家航空（Rossiya Airlines）日前一架莫斯科飛海參崴（Vladivostok）的班機上，竟出現一對酒醉男女，無視機上其他乘客，公然展開性行為，被空服員阻止後還一臉不滿。這對男女最後被警方逮捕，並面臨15的天牢獄之災和罰款。

《每日郵報》報導，男子41歲，女子43歲。其中一段曝光的影片可見，空服人員上前開口阻止抱在一起，親的很忘我的男女，要他們兩個冷靜下來，先叫男子「把你的生殖器收進褲子裡」，然後又跟女子說「把妳的手從他的生殖器上拿開。」

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另一段影片可見，空服員告知男子，已經通知機長他們的行為，且握有不當行為的影片，並將會向警方通報他們。但男子顯然不以為意，還飆髒話反罵空服員。

根據俄羅斯內政部，兩人事後面臨了15天拘役以及罰款。警方並未公布兩人的姓名，只透露男子是來自海參崴，而女子則是納霍德卡。根據當地媒體，事件男女主角據悉是在莫斯科機場酒吧內認識，登機時兩人都已經喝得醉醺醺的。