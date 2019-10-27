不讓在野撿槍！文在寅不急找曹國接班人 準備先這樣做
2019-10-27 17:39
聯合報 編譯陳韋廷
／即時報導
韓聯社27日援引知情人士消息報導，南韓檢方最快本周傳喚前法務部長曹國，訊問他在妻子鄭京心（音譯）運作私募基金中扮演的角色，而有分析人士指出，曹國雖已辭官但仍在接受檢方調查，這讓南韓總統文在寅不急於任命新法務部長，並將親推檢察機關改革。青瓦台27日也說，新法務部長任命時間恐有所推遲，比媒體預測時間更晚。
分析人士認為，暫緩任命新法務部長人選顯示文在寅不願輕率任命，因這恐讓在野黨掌握國會主導權的藉口。此外，文在寅還可藉此獲得更長時間來親自推動改革，且他料將藉由主持31日舉行的「打造公正社會反腐敗協議會」活動，再次釋放進行強力改革的訊號。
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目前，南韓國會正就需要立法案件進行協商，而無需立法處理的案件，將由代理法務部長金浯洙推進改革工作。
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