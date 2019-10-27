這兩個英國在野黨支持12月國會改選 這一點是關鍵

2019-10-27 17:18 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



英國兩個小黨派加入英相強生提議12月國會改選的行列，並已致函歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）請求延後英國脫歐大限，以利英國舉行國會選舉。

蘇格蘭民族黨（SNP）及自由民主黨（LD）這兩個鼎力支持英國留歐的政黨在信中表示，請求圖斯克同意將脫歐大限延後至明年1月31日。

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強生提議12月12日提前改選國會，明日（27日）將交付下議院表決，但須在650名議員中取得三分之二的同意票。依據強生的提議，若下議院議員同意在12月舉行國會改選，就能有更多時間辯論及通過強生版脫歐協議。

包含蘇格蘭民族黨和自由民主黨在內的多數在野黨都反對這個構想，但這兩個黨26日表示，若脫歐立法與大選脫鉤，就支持12月改選國會。根據報導，這兩個黨偏好在12月9日啟動國會改選，因認為這是唯一能打破國會僵局及促使英國與歐盟（EU）向前邁進的方式，不論透過何種形式邁進。

主要反對黨工黨表示，在排除無協議脫歐可能帶來的風險後，將會支持提前大選，但由於工黨目前的民調落後保守黨，導致工黨內部對大選的意見依然分歧。