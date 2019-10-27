影／搶匪開車撞珠寶店 正義路人打爆歹徒

2019-10-27 17:04 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



英國倫敦一間珠寶店25日遭搶，3名頭戴安全帽的搶匪得手逃跑時，遭路上熱心民眾攔阻，其中一名歹徒不慎摔倒，瞬間慘遭群眾圍毆制伏。警方隨後到場將這名搶匪逮捕，並繼續追查另外2名同夥的下行蹤，也將調查背後是否有隱藏的竊盜集團。

《每日郵報》報導，這起事件發生在倫敦謝珀德布希區（Shepherd's Bush）的珠寶店「Sultan Jewellers」，三名搶匪駕駛一輛黑色「Range Rover」撞入一間與銀行相連的珠寶店，手持大榔頭行搶。由於事發突然，警方根本來不及趕到現場。

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現場民眾拍攝畫面可見，3名歹徒從珠寶店逃出後，還拿手上的鐵槌破壞店面玻璃，並威脅一名試圖攔阻他們的老人，但被該名老人持「長棍」反擊，只能加速逃走。其中一名搶匪逃跑途中，遭民眾推倒，立即慘遭群眾包圍，不僅將他壓制在地、還對他拳打腳踢。

目擊者事後也把影片上傳到推特，看著歹徒被民眾包圍暴打的模樣，讓他忍不住調侃「這太瘋狂了！！！千萬不要跟這區鄰居起衝突！！！」