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南韓與東協發表共同宣言 擴大5G和AI合作

2019-10-27 16:32經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

南韓東協（ASEAN）成員國同意擴大在5G網絡與人工智慧（AI）的合作，藉此極大化新興技術帶來的利益。

第19屆東協資通訊部長會議（TELMIN）上周在寮國首都永珍登場。南韓科學技術情報通信部（MSIT）27日表示，東協十國與南韓在共同宣言上，擬定推動先進數位生態環境的合作框架。

MSIT部長Choi Ki-young說：「達成共識能助於有效落實東協連結總體計畫（MPAC），以及聚焦於永續發展的全球議程。」他強調，持續合作能幫助建立有益於各方的廣泛數位生態環境。

MPAC是一個多年期藍圖，目標為推動東協各國全面且無縫的整合。希望能藉由提升競爭力與包容性，促使各成員國的區域意識抬頭。

南韓持續推動與東協夥伴國分享5G、AI以及資通訊（ICT）領域的技術。南韓是今年4月成為首個建立5G高速行動網路的國家，在尖端通訊產業扮演全球的領頭羊。

南韓和東協（ASEAN）成員國同意擴大5G網絡與人工智慧（AI）的合作。美聯社
南韓和東協（ASEAN）成員國同意擴大5G網絡與人工智慧（AI）的合作。美聯社
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