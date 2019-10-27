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「公務員天堂」待遇這麼好：550萬人平均年休42天

阿根廷大選料變天 民粹黨民調領先20個百分點

2019-10-27 14:20世界日報 編譯黃秀媛／綜合26日電

阿根廷27日舉行大選，而經濟崩潰和金融危機使在野的民粹政黨裴隆派極可能復起，取代親商的改革派總統馬克里 (Mauricio Macri)。裴隆派中間偏左的總統候選人佛南德斯 (Alberto Fernandez)目前在大多數民調領先20個百分點，似乎穩操勝券。

政治分析家說，選舉基本上已經結束，翻盤的可能性極小。但是，馬克里即使落選，只要輸得不多，仍可能意義重大。這將向佛南德斯集團顯示他們仍面對強大的反對勢力，在2021和2023年的選舉可能遭到反撲。

阿根廷這次共有六個人角逐總統，選民也將選出130名眾議員和24名參議員。

在占全國選民將近四成的首都布宜諾斯艾利斯，通貨膨脹使勞工和中產階級家庭生活愈來愈難過，貧民比率超過35%。

但是，儘管經濟困頓，經濟較富裕的許多首都居民仍力挺馬克里。不過，商業鉅子出身的馬克里執政四年來對國家經濟和財政欲振乏力，選民熱情也大減。

阿根廷這個農業大國的農民也擔心佛南德斯如當選，與他搭檔競選的前總統克麗絲汀娜．費南德茲(Cristina Fernndez de Kirchner)會重施民粹政策，向農民課徵重稅用以收買貧窮百姓。

在第一輪總統選舉，要當選必須獲得至少45%選票，或40%選票以及比第二名得票多出至少10個百分點。如果沒有人當選，11月24日將舉行決選。

馬克里2015年以誓言改革經濟促使阿根廷現代化、減少對市場的管制，以及開放接受更自由的全球貿易，一舉當選總統。

他在有些方面確實獲得成功，協助南美國家組成的南方共同市場集團與歐洲達成貿易協定，與全球投資者建立更密切關係，並協助振興長年蕭條的能源業。

但是，阿根廷去年陷入危機，迫使他乞求國際貨幣基金會提供570億元貸款，而物價飛漲、幾乎持續不斷的經濟衰退和幣值劇貶，使他聲望暴墜。

阿根廷27日舉行大選，總統候選人佛南德斯（左二）24日聯同競選伙伴、前總統克麗絲...
阿根廷27日舉行大選，總統候選人佛南德斯（左二）24日聯同競選伙伴、前總統克麗絲汀娜．費南德茲（前左）到馬德普拉塔市出席競選活動。 路透社
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支持現任總統連任的民眾24日在科爾多瓦市的競選活動上，展示大型充氣人偶，諷刺另一...
支持現任總統連任的民眾24日在科爾多瓦市的競選活動上，展示大型充氣人偶，諷刺另一名候選人佛南德斯只是前總統克麗絲汀娜．費南德茲的傀儡。 路透社
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