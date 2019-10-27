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比利時公主擁王位繼承權 成歐洲王室新星

2019-10-27 14:18世界日報 編譯中心／綜合26日電

比利時伊麗莎白公主25日滿18歲，達可繼承王位年齡，這位準女王不僅擁有高顏值，在生日演說中緊隨社會脈動關注氣候變遷，展現新形象，將成為歐洲王室新星。

歐洲王室中，除了知名的英國王室外，過去較為低調的比利時王室也開始受到關注，原因是因為1831年建國歷經7位國王後，接下來比利時將出現史上首位女王──伊麗莎白（Elisabeth）公主。

伊麗莎白公主從小就是媒體「嬌點」，在準女王身分加持下，公開出席活動時特別受矚目。比利時媒體介紹，她喜歡跳舞、鋼琴、繪畫，由於外貌清純，身材高挑，穿著打扮相當時尚，每次公布王室家族相片時總占特別多版面。

比利時現任國王菲力普（Philippe）與王后瑪蒂爾德（Mathilde）育有2兒2女，在修改繼承制度後，長女伊麗莎白成為王位繼承人，未來將是比利時百年君主制中首位女王。

不過，菲力普國王在53歲接下王位迄今只6年，因此伊麗莎白公主不急於立即登上王位，但這位準女王已開始展現其風格，她在全國矚目的生日演說上除陳述對國家的責任外，更表達對氣候變遷議題的關注，引發許多人共鳴。

她表示與大家一樣關心未來，特別是氣候議題，必須合作找到解決方案，「我相信未來，因為看到我這一代人為此付出了多少努力」。

阻止全球暖化是當今歐洲最重視的訴求之一，各國皆有大批年輕人上街要求政府提出作為，布魯塞爾近期更有環保團體聚在王宮前靜坐，促請國王正視問題，伊麗莎白在重要的生日慶典上呼應人民訴求，成功塑造新形象。

比利時伊麗莎白公主25日滿18歲，達可繼承王位年齡，這位準女王不僅擁有高顏值，在...
比利時伊麗莎白公主25日滿18歲，達可繼承王位年齡，這位準女王不僅擁有高顏值，在生日演說中緊隨社會脈動關注氣候變遷，展現新形象，將成為歐洲王室新星。 歐新社
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比利時女王王室
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