加泰隆尼亞再抗爭 和平暴力兩樣情

2019-10-27 13:48 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



西班牙巴塞隆納26日發生一起和平、一起暴力的獨立示威運動。（圖為示意圖）（photo by網路圖片合成） 分享 facebook 西班牙加泰隆尼亞地區26日最高法院依煽動叛亂罪，將9位獨立運動領袖監禁，再度爆發街頭抗議。多數示威者仍採和平示威，但另有一場由CDR組織號召的遊行，選擇直接突襲巴塞隆那警察總部，造成嚴重的警民衝突，讓已經持續數年的獨立運動再度引發關注。

和平要求獨立

根據《英國廣播公司》報導，西班牙最高法院14日宣布，有9名政治領袖因非法推動2017年的獨立公投，被依煽動叛亂罪處9-13年不等的有期徒刑，引發加泰隆尼亞地區譁然。支持獨立的草根團體因此在26日舉辦了聲援這些領袖與推動加泰隆尼亞地區獨立的和平遊行。

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警方統計，26日的和平示威遊行約有35萬人參加，遊行隊伍從巴塞隆那海邊一路延伸到著名觀光景點聖家堂，場面十分壯觀。一個參加遊行的民眾向《路透社》媒體表示，馬德里當局應該好好坐下來與加泰隆尼亞談談並找出解決方案，因為過去幾年來，雙方都堅持己見，且原地踏步。

除了遊行之外，加泰隆尼亞地區947個地方市長中的814個也聚集在加泰隆尼亞政府總部，會面加泰隆尼亞政府主席托拉，表達他們對民族自決的支持。自從2008年金融危機後，加泰隆尼亞地區就不斷表達獨立的意願，但一直遭歷屆西班牙中央政府拒絕。

加泰隆尼亞因為有自己的語言，其人口幾乎與瑞士相等，且是西班牙最富裕的地區之一（為巴塞隆那所在地且貢獻西班牙19%的GDP），才會有強大的獨立意願。

暴力同時在街頭上演

英國《獨立報》指出，在和平大遊行一如往常舉行的同時，巴塞隆那警察總部前面則上演暴力戲碼。一個較偏好以直接行動表達獨立信念的組織CDR為這場遊行的發起者。他們在當地時間晚上七點半號召了約1萬人，並開始對嚴陣以待的警察丟擲物品。警方則在20輛鎮暴車的支援下，向群眾發起衝鋒。

場面最後演變為暴力衝突。群眾朝警方丟擲石頭、汽油彈，並將路邊車輛或物品點燃，警方則朝群眾發射泡棉或橡膠子彈。

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