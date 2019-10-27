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解除千年禁令！天主教主教峰會建議亞馬遜已婚男當神父

2019-10-27 08:05聯合報 編譯季晶晶／即時報導

羅馬天主教的主教周六（26日）在梵蒂岡舉行的峰會上建議，教宗方濟各准許在亞馬遜偏遠地區授封已婚男性神職，這將解除長達約1000年的禁令，並可能革新神父一職。

這是教宗召集開會的主教首次贊同對獨身神職人員的歷史傳統做出改變。此項提案僅限於有神父荒的南美偏遠地區，但可能是全球已婚神父限制放寬的先例。

如果對此事已表明開放態度的教宗接受主教建議，亞馬遜偏遠地區會變成天主教向南擴張的實驗室，傳統的宗教禮拜將結合已婚男性和原住民儀式。

教宗預計會在今年底做出回應。

羅馬天主教的主教26日在梵蒂岡舉行的峰會上建議，教宗方濟各（左）准許在亞馬遜偏遠...
羅馬天主教的主教26日在梵蒂岡舉行的峰會上建議，教宗方濟各（左）准許在亞馬遜偏遠地區授封已婚男性神職，預計今年底會獲回應。圖為教宗10月6日主持彌撒的檔案照。法新社
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教宗神父原住民
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