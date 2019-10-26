2個月內第3個颱風 博羅依挾暴雨襲日本關東 已知10死

2019-10-26 23:05 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



日本關東地區受颱風博羅依影響，25日暴雨成災，福島縣和千葉縣至少10死4失蹤，這是近2個月內第3個打擊日本東部地區的颱風。千葉縣25日半天內降雨量達283.5毫米，大幅超過往年10月一整個月的雨量，據信是哈吉貝襲日後雨量最多的一次。日本氣象廳呼籲民眾嚴防河川水位高漲、氾濫及土石流等地質災害。

博羅依（日本稱第21號颱風）25日已減弱為溫帶低氣壓，雖然颱風中心並未登陸日本陸地，但仍在日本東部造成大雨。

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日本關東地區在兩個月內已先後受颱風法西和哈吉貝重創。颱風法西在9月上旬一度造成近94萬戶停電。哈吉貝被稱日本61年來最強颱，本月中旬造成總計13個都縣逾13萬3,000戶停水，至少88人死亡。

路透報導，千葉縣和福島縣多處25日傳出土石流災情，被迫留宿校舍避難的公私立學校學生總計約1,200人。千葉縣山武市一所幼兒園周邊道路全部淹水，57名院童和7名教師受困，消防隊出動水陸兩用車，25日晚間將受困者全數救出。

迄25日晚上10點，千葉縣有超過1,800人撤離到市原市和茂原市等25個城鎮的避難所。此外，約有3,000名滯留旅客在東京成田機場過夜。

千葉縣有15條河川氾濫，部分道路關閉，約4,700戶停水。千葉市綠區3棟住宅遭土石流淹沒，造成2死1失蹤，26日上午在瓦礫堆中尋獲失蹤的40多歲女性遺體。

市原市一名57歲婦女在廿五日被困花園，身負重傷，送醫後隔天死亡。在茂原市，1名男子被河流沖走，死在堤壩處。另有1名91歲男子死在被水淹沒的一輛車附近。

福島縣相馬市也傳出25日晚間外出的60多歲女子失蹤。隔天上午，海岸附近出現1具女性遺體，當局正在確認身分。

儘管博羅依26日已漸遠離日本，數百名居民仍待在疏散中心，部分鐵路和公車仍停班。日本首相安倍晉三在26日召開特定災害工作會議，呼籲相關單位全力救災和重建災區，並評估災害損失。