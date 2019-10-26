為何用貨櫃偷渡英國？量太大 不可能全數檢查

2019-10-26 22:58 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



英國當局用二氧化碳偵測器、動作感應器和嗅探犬檢查貨櫃，但貨櫃量太大，當局難以全數檢查，成了人蛇集團鑽漏洞的偷渡管道。

一名越南人蛇數年前接受法國報紙訪問時透露，他們提供三種「偷渡套裝方案」，最高級的方案在偷渡前有旅館可住，最低價的「二氧化碳」方案就是在法國邊境露宿野外，等著和一群人擠進貨櫃偷渡過海。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

英國廣播公司（BBC）報導，去年共有360萬個貨車和貨櫃進入英國，總共使用40個港口。英國當局說，邊防人員會「抽檢」貨櫃，不過拒絕透露如何選擇抽檢對象，只說「經驗豐富的邊防人員會認出那些貨櫃需要檢查」。

英國「移民機關工會」由海關與邊防人員組成，秘書長露西．摩爾頓說，每天進入英國的貨櫃太多，不可能逐一檢查，除非「情資顯示這個貨櫃有問題」。

每個貨櫃都會搭配一張出貨單，通常由出貨方填寫，不過運輸業者可以代填，而貨車司機理論上應在收貨時，檢查貨物是否符合清單內容。

不過，英國公路運輸協會國際部門經理海瑟．華勒斯說：「實際上，貨物裝進貨櫃時，司機通常不在場。」

貨櫃可以掛上拖車頭，一起渡海，也可以單獨放上渡輪渡海，而司機開著拖車頭在另一岸收貨。華勒斯說：「貨櫃要不要掛上拖車頭，取決於成本、彈性和運貨的緊迫性。」

貨櫃掛上拖車頭，運送較快，因為貨車上岸之後，立刻可以開到目的地，不過，貨櫃與拖車頭分頭前進、最後會合，運送費比較便宜，因為可以省下貨車司機渡海的費用，司機也能利用貨櫃渡海的時間接其他工作。