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為何用貨櫃偷渡英國？量太大 不可能全數檢查

2019-10-26 22:58聯合報 編譯李京倫／即時報導

英國當局用二氧化碳偵測器、動作感應器和嗅探犬檢查貨櫃，但貨櫃量太大，當局難以全數檢查，成了人蛇集團鑽漏洞的偷渡管道。

一名越南人蛇數年前接受法國報紙訪問時透露，他們提供三種「偷渡套裝方案」，最高級的方案在偷渡前有旅館可住，最低價的「二氧化碳」方案就是在法國邊境露宿野外，等著和一群人擠進貨櫃偷渡過海。

英國廣播公司（BBC）報導，去年共有360萬個貨車和貨櫃進入英國，總共使用40個港口。英國當局說，邊防人員會「抽檢」貨櫃，不過拒絕透露如何選擇抽檢對象，只說「經驗豐富的邊防人員會認出那些貨櫃需要檢查」。

英國「移民機關工會」由海關與邊防人員組成，秘書長露西．摩爾頓說，每天進入英國的貨櫃太多，不可能逐一檢查，除非「情資顯示這個貨櫃有問題」。

每個貨櫃都會搭配一張出貨單，通常由出貨方填寫，不過運輸業者可以代填，而貨車司機理論上應在收貨時，檢查貨物是否符合清單內容。

不過，英國公路運輸協會國際部門經理海瑟．華勒斯說：「實際上，貨物裝進貨櫃時，司機通常不在場。」

貨櫃可以掛上拖車頭，一起渡海，也可以單獨放上渡輪渡海，而司機開著拖車頭在另一岸收貨。華勒斯說：「貨櫃要不要掛上拖車頭，取決於成本、彈性和運貨的緊迫性。」

貨櫃掛上拖車頭，運送較快，因為貨車上岸之後，立刻可以開到目的地，不過，貨櫃與拖車頭分頭前進、最後會合，運送費比較便宜，因為可以省下貨車司機渡海的費用，司機也能利用貨櫃渡海的時間接其他工作。

在英國，組織偷渡是刑事罪，得處14年徒刑或一萬英鎊（約台幣40萬元）罰金，在不知情狀況下載運偷渡者的貨車司機，可能面臨民事處罰。根據1999年的移民與庇護法，貨車所有人、雇用司機者或司機可能受罰，每載運一個非法移民，要罰2000英鎊（約台幣7萬9000元），除非能證明根本不知道貨車上有人，或完全沒理由懷疑車上有人，或已經做足措施防止有人進入貨櫃，並在發現貨櫃裡有人時就配合當局辦案。

英國警方23日將發現屍體的貨櫃車從案發現場的工業區移往提伯里碼頭頭，作進一步調查...
英國警方23日將發現屍體的貨櫃車從案發現場的工業區移往提伯里碼頭頭，作進一步調查。（法新社）
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英國偷渡移民
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