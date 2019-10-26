中企所羅門租島 合約違法無效

2019-10-26 22:15 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）所羅門群島司法部長穆利亞（John Muria）指出，沒有中央政府介入下，地方政府不能與中國公司達成這種協議，這不符合法律規定。他在一份聲明中說，相關合約"不合法，沒效力，必須立即終止"。

所羅門群島不久前與台灣"分手"，轉投北京懷抱，這一舉動遭到了美國的強烈批評。

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所羅門中部省和中國森田企業集團不久前簽訂了租賃圖拉吉島（Tulagi）的合同。拉吉島雖然面積不大，但這種太平洋島嶼對超級大國而言具有重要的戰略意義，這裡的水域蘊含著豐富的自然資源。

重要的戰略位置

《紐約時報》指出，在英國主宰太平洋的時代，圖拉吉島曾是其在該水域的戰略總部，後來日本主宰了這片水域，圖拉吉島就成了日本的太平洋戰略總部。第二次世界大戰前，這裡是所羅門群島的首府。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）稱贊所羅門政府的決定，他稱，這份協定說明"中國想要租借圖拉吉島75年"。在聲明中他說，這是捍衛主權、透明度和法治的重要決定……太平洋上的許多國家发現中國利用經濟和軍事槓桿來加強影響的時候往往已為時過晚，中方的舉動一般對會給當地民眾帶來負面影響。"

根據香港《明報》報道，這份協議於9月22日，即所羅門和中國建交一天後簽訂。按照協定，森田集團獲得圖拉吉島整個島嶼及其周邊地區的開发權，租約長達75年。

1985年成立的森田集團總部設立在北京，這是一家科技、投資和能源公司。該公司網站的新聞稿顯示，2019年10月8日至13日所羅門群島總理索加瓦雷訪華期間，中國森田集團商務代表團全程隨行，並與索加瓦雷總理會見。

與森田簽署協議的中部省省長馬內蒂瓦（Stanley Manetiva）告訴路透社，他將遵從中央政府的決定："我們必須遵循正確的程序。"

中國外交部发言人華春瑩在例行发布會上回答記者提出關於所羅門問題時表示具體情況不了解，不過她補充說，中國政府的一貫立場是鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律法規的基礎上積極開展對外商業合作。

中國已經擴大在所羅門的影響力。駐巴布亞新幾內亞大使館臨時代辦姚明表示，中國也會給華為在所羅門建造更多的基礎設施提供支持。

文木 / 文山（路透社等）

【 本文章由德國之聲授權提供】