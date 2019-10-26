聖地亞哥示威：百萬人參加「智利最大抗議進軍」

2019-10-26 22:16 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）因經濟不公而引发的社會騷亂发生一周後，當地時間周五（10月25日），智利首都聖地亞哥爆发了估計有100萬人參加的街頭示威抗議行動。

聖地亞哥寬闊的大街上人頭攢動，示威者們湧向首都中央廣場，參加反對皮涅拉總統政府的"智利最大進軍"。此前，卡車司機和其它一些公共運輸工人駕車堵塞通往聖地亞哥的交通要道。

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聖地亞哥市長魯維拉爾（Karla Rubilar）推文稱，"今天，智利經歷了歷史性的日子。聖地亞哥都市地區发生約有100萬人參加的和平進軍，它代表了對一個新智利的夢想。"

在港城瓦爾帕萊索（Valparaiso），示威者與警方发生沖突，當地議會緊急疏散。在這個1800萬人口的南北國家，抗議活動到處出現。

皮涅拉總統當晚推文道，當天发生了"歡快、和平的大規模進軍，智利人要求有一個公正和更加團結的智利，這為未來與希望開通了道路"。他稱，"我們大家都聽到了這一信息。我們都改變了。憑籍團結和上帝之助，我們將走上通向對每一個人都更為美好的智利的道路"。

爆发示威一周來，智利全國已至少有19人喪生，數百人受傷，7000多人被捕。在一些示威者沖擊地鐵站、破壞相關設施後，當局宣布進入緊急狀態、實施宵禁，並動用了軍隊。

起因是當局小幅加價首都地鐵票的騷亂很快擴展成對這個拉丁美洲最富國之一存在的社會不公現象的廣泛抗議。

雖然本周早些時候已作出讓步，皮涅拉政府仍難以平息民眾不滿情緒，苦於無法控制多為無人領導的這一抗議浪潮的擴展。讓步措施中包括提高最低工資和最低國家退休金水平、收回地鐵票提價和計劃中的電費提價。

政府與社會脫節？

在接受德國之聲西班牙語部的采訪時，智利外長裡韋拉（Teodoro Ribera）試圖為政府開脫，稱社會緊張關系非由現政府引起："原因不在現政府。它們可能來自前兩屆、三屆或四屆政府"。盡管安全力量導致发生死亡事件，他仍為派遣軍隊作了辯護。他稱，"我們關注人權得到有效尊重，其中就包括公共秩序，保障國家和個人財產不被毀壞"。

皮涅拉總統去年履新。不過，他此前曾從2010至2014年擔任過總統一職。他個人財產估計有28億美元，是智利最富者之一，並是示威者們的一個抗議對象。

智利非盈利組織--拉丁晴雨表（Latinobarometro）負責人拉戈斯（Marta Lagos）對美聯社表示，抗議運動雖缺少領導人但要求明確，顯示了不受歡迎的各政黨的失敗。她指出，"現存政黨體系失敗於沒有能力代表社會"。她認為，示威者們可能會變得更有組織性，但皮涅拉不太可能下台。

凝煉/任琛（美聯社、路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】