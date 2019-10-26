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川普增兵敘利亞 防IS占領油田

2019-10-26 15:07世界日報 編譯中心╱綜合25日電

美為保油田，重新向敘利亞增兵。 法新社
美為保油田，重新向敘利亞增兵。 法新社
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美國國防部長艾思博今天表示，美國將出動機械化部隊以協助控制敘利亞油田，防止遭到伊斯蘭國（IS）分子占領。機械化部隊配備裝甲車，包括坦克車在內。

這是總統川普早前宣布從敘利亞北部庫德族地區撤軍後，華府重新向敘增兵。川普還建議把土耳其邊境的庫德人遷往代爾祖爾的油田一帶。

不過艾思博不願透露這項任務的細節。艾思博重申美國國防部稍早的聲明說，美軍指揮官「正思考，如何調動那個地區的部隊，以確實保護油田」。他說：「那將包括調動一些機械化部隊。」川普日前亦稱，會讓約200至300名美軍繼續留在敘利亞的油田，保護石油資源。

「新聞周刊」（Newsweek）等媒體引述美國不具名官員的話報導，國防部考慮派出多達30輛艾布蘭坦克車和不透露數量的部隊前往坦夫。這是敘利亞東北部的一座城鎮，美國在當地已有駐軍。

另一方面，俄羅斯與敘利亞25日再向北部邊境地區增兵，其中在敘北的科巴尼，最少有數百名敘政府軍進駐，士兵入城時揮舞敘利亞國旗，並高呼「敘利亞人民團結」。

目前在敘利亞庫德區裡，主要控制有三塊油田區——其中兩塊「蘇萬達油田」（Suwayda）與「沙達迪油田」（Shadadi），此區亦是當前土耳其侵略攻勢的目標範圍；但曾被IS攻占並利用的油田，則是另一塊位於代爾祖爾省的「歐瑪爾油田」（Omar），此區緊鄰美軍當前轉進的伊拉克安巴爾省、亦是IS殘黨的活耀地帶，但離土耳其侵攻前線較遠，反而與敘利亞政府軍及駐敘俄軍近距相連。

敘利亞土耳其美軍
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