送蜜瓜、包奠儀給選民 日經產大臣請辭

2019-10-26 15:07 世界日報 編譯中心╱綜合25日電



贈選民高級蜜瓜掀風波，日經濟產業大臣請辭。 美聯社 分享 facebook

日本經濟產業大臣菅原一秀被周刊爆料贈送選區選民哈密瓜等食品，且秘書以他的名義包奠儀給選民而觸法；就任經產大臣才一個月半的菅原今天向日本首相安倍晉三遞出辭呈。

日本放送協會（NHK）報導，在受理菅原的辭呈後，安倍對媒體說：「任命的責任在我，變成這樣的情況，我向人民表達深深的歉意。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「周刊文春」等雜誌爆料指出，菅原2007年左右對自己選區的選民發放哈密瓜、螃蟹等贈品。日前菅原在眾議院預算委員會表示，要調查清楚是否真有他的前秘書所製作的贈禮名單。但昨天上市的「周刊文春」雜誌追加爆料，這個月他的秘書以菅原名義包奠儀給選區內支持者。

菅原今天早上在內閣會議後，步出首相官邸（行政中心）時，對媒體表示他已向首相安倍提出辭呈。「不希望因為我私人的問題導致國會運作停滯，我嚴肅以對，遞出辭呈。在任期中途辭職，慚愧無比，感到很抱歉。」

現年57歲的菅原是東京九區選出的眾議員，當選六次。他曾當過東京都議會議員，2003年首度當選眾議員，歷任經濟產業副大臣、財務副大臣等。9月11日安倍改組內閣時，被任用為經濟產業大臣。

對於包奠儀一事，菅原的說明是10月17日，他原本預定出席一名選區支持者喪禮前一夜（通夜）弔唁，但為因應颱風哈吉貝災害，參加閣僚會議。隔天這名支持者的喪禮時，他親自出席弔唁，當時不知道秘書前一晚已包奠儀，隔天他再包一包奠儀。