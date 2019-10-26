日本千葉縣豪雨成災 一些駕駛人被沖走至少8死2失蹤
受低氣壓造成暖濕空氣流入的影響，日本千葉縣25日豪雨成災，繼續發生洪水丶山崩和土石流，迄今已有8人死亡，2人失蹤。
千葉縣25日短短半天降雨量就超過一般10月一整個月的雨量，淹沒了七條河流，並發生山崩災害。
千葉市綠區2處地點，共有3棟住宅被捲入沙土，2人死亡，1人下落不明。在市原市，養老川和神崎川漫水，周邊遭遇水淹。氣象廳稱，縣內大範圍地區總降雨量超過100毫米，市原市等地半天降雨量就超過了常年10月的數值。
25日下午約4:00，市原市一名50多歲的婦女在她的花園被困後送往醫院，並於26日死亡。
在茂原市，一名男子在河中被沖走，死在河岸上。25日下午，有人看到一名女子正在騎自行車時被河水沖走。
在長門，大水淹沒道路，一名男子死於一輛汽車中。
另有一名男子在一輛被洪水淹沒的輕型卡車附近喪生，一名26歲的男子在26日凌晨3點被淹死在稻田中的一輛汽車中。
千葉縣部分地方政府接到疏散指示。該縣原本考慮在市原市的高瀧水壩和君津市的龜山水壩緊急放水，但因水位下降而放棄。君津市還有老年人設施遭遇浸水。成田國際機場表示，原本飛抵成田機場的全日空等客機改變了目的地。25日晚上10:00為止，已有超過1800人撤離到市原市和茂原市等25個城鎮的避難所。在鴨川市，水處理廠被淹沒，大約有4,700戶停水。
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