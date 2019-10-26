英脫新期限 歐盟不同調

2019-10-26 02:11 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



歐盟成員國已同意，英國需要進一步延後退出歐盟的日期，但在英國首相強生推動提前到12月改選國會後，各國駐歐盟大使未能對英國脫歐（Brexit）最新期限形成共識，將延到下周初再議。

歐盟各國大使25日集會商議英脫延期事宜，一位外交官員會後表示，與會代表「完全同意」有必要延後原訂10月31日的英脫期限，但對該延到何時意見分歧，因此各國大使準備「下周初」再次會商，可能以書面程序、而不透過緊急領袖高峰會，來達成最後決定。

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另一位歐盟官員說，法國希望英脫期限愈早愈好，以免歐盟下個政治周期受干擾。歐盟執委會成員數月後將走馬換將，倘若新英脫期限延到執委會新團隊上任之後，新執委將得接手處理英脫事務，可能還得保留一席給英國代表。