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英國脫歐：歐盟決定推遲做出「是否推遲」的決定

2019-10-25 21:35德國之聲 德國之聲

據傳歐盟將允許英國延後脫歐，英國是否提前大選成為脫歐進程另一個重大轉折。 美聯社
據傳歐盟將允許英國延後脫歐，英國是否提前大選成為脫歐進程另一個重大轉折。 美聯社
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歐盟成員國尚未就英國脫歐新期限作出決定。歐委會一名發言人表示，相關磋商將在未來幾天繼續。她強調，原則上，歐盟同意延期。至於新期限多長，歐盟成員國駐布魯塞爾大使們尚未確定。相關決定將在下周一作出。如此，英國於10月31日無序脫歐的前景仍未完全排除。

英國政府計劃安排國會下院下周一表決，是否在不到兩個月內舉行新選舉。在國會經歷多次投票失利後，約翰遜首相提出了重新選舉要求。他稱，他願給予議員們更多時間審議與歐盟達成的退盟協議，前提是，議員們同意於12月12日重新選舉。

周四，反對派領袖科爾賓未表明自己對這一要求持何立場。這位工黨主席說，他要先看看歐盟對再度延長英國退盟期限的立場，此外，約翰遜首相必須拋棄其英國必要時可在沒有協議的情況下離開歐盟的這一立場。他稱，「那時，我們可以決定。」

在英國國會的壓力下，約翰遜首相一周前向布魯塞爾提出延長英國脫歐期限的申請--同時強調了他的立場：英國應於月底退盟。由此，歐盟理事會常任主席圖斯克建議其余27個成員國，同意該申請，以避免發生無協議脫歐亂局。

本文章由德國之聲授權提供】

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