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最新進展！英國貨櫃車39屍案 一男一女涉人口販賣被捕

英國貨櫃車39屍案 一男一女涉人口販賣被捕

2019-10-25 20:57聯合報 編譯羅方妤／即時報導

英國23日發生的貨櫃車39屍案，天空新聞25日報導，埃塞克斯郡警方表示，他們在柴郡沃林頓逮捕了一男一女，都是38歲。

英國警方已經展開驗屍，試圖找出他們的死因和為確認他們的身分。警方表示這將會是一個漫長的過程。

中國駐倫敦外交部表示，他們已派了一個團隊到埃塞克斯郡。中國外交部發言人華春瑩則說，希望英國能盡快確認死者的身分，找出他們的死因，並對涉案人給予嚴懲。

英國貨櫃車39屍案最新進度指出，埃塞克斯郡警方逮捕疑似涉案的一男一女。（美聯社）
英國貨櫃車39屍案最新進度指出，埃塞克斯郡警方逮捕疑似涉案的一男一女。（美聯社）
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英國外交部華春瑩
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