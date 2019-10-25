喬不攏！國際奧會決定東奧馬拉松移師札幌 日稱未定案
2019-10-25 17:35
聯合報 編譯陳韋廷
／即時報導
國際奧委會（IOC）協調委員會主席柯茲（John Coates）跟東京都知事小池百合子，25日就明年東京奧運馬拉松比賽期間移師札幌一事舉行會談，共同社報導稱雙方對此仍未有結論，但指IOC不可能撤回札幌方案，法新社報導也指柯茲表示這是最終決定。
法新社報導，儘管主辦城市東京的官員持反對意見，但柯茲稱這是最終決定，並指該決定是在多哈世田賽後做出的。該賽事在本月初舉行，但多哈當地酷熱潮濕的天氣造成數十名運動員中暑送醫，有些運動員更受高溫影響而棄賽。
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另外，柯茲稍早也向小池表示，若轉至札幌舉行，馬拉松與競走項目頒獎儀式仍在東京舉行。
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