偷渡猖獗！英港口不設防 被當「軟柿子」

2019-10-25 17:14 世界日報 編譯中心／綜合24日電



英港口不設防 偷渡案猖獗 ／英國廣受偷渡客歡迎 去年抓獲8000人 美聯社 分享 facebook 英國是全球最受歡迎的偷渡地點之一，許多非法移民與尋求庇護的難民寧願付出大筆財富、冒著極大風險也要踏上英國海岸，犯罪集團藉此大發偷渡財。僅去年就有藏在貨櫃中偷渡至英國的8000人被抓獲，另有3萬5000人在法國和比利時的海關檢查時，被英國、法國和比利時官員抓獲。

英國與歐洲大陸之間貿易往來頻繁，偷渡集團會利用一些較不繁忙、查驗人手較少的港口載運偷渡客進入英國，英國國家刑事局說，此次發生命案的貨櫃，從比利時澤布呂赫運到英國泰晤士河畔港口柏佛利特，就是偷渡客常走的路線，也是「比較不繁忙」的港口之一。其他較常被用於偷渡的東岸港口還有同在艾塞克斯的蒂柏立(Tilbury)及赫爾(Hull)等。

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國家刑事局說，偷渡集團和偷渡客通常從歐陸前來，利用英國東岸一些比較不繁忙的港口偷渡。英國是島國，被偷渡客視為「軟柿子」。根據2016年發布的邊境調查報告，英國東岸約有62處小港口和登岸處「無人管理」。報告說，從2016年6月30日往前推算的15個月內，這62處小港口當中，有27處從來沒有邊境檢查署(Border Force)的官員查訪。

技術上，要檢查貨櫃是否有偷渡客，可利用二氧化碳檢測儀，但報告說，許多東部港口缺乏人手和器材。

英國和法國、比利時等國協議，容許英國邊防人員到法國與比利時港口檢查運進英國的貨櫃車，但英方人力有限，只能部署在法國加萊、比利時布魯塞爾歐洲之星高鐵車站等地，無法顧及其他小港口。

英國邊防人員配備掃描器、心律與二氧化碳偵測器等裝備，理論上可查出躲在貨櫃內的偷渡客。根據2013年統計，那一年英國邊防人員用這些儀器查出268起貨櫃偷渡案。

2017年法國加萊的移民營地關閉後，個人隨機偷渡英國的案例大降，但黑幫和偷渡集團有組織的偷渡卻有增加趨勢。

英國廣播公司(BBC)統計，從2013年到2016年4月，英國邊防單位和警方共逮捕了約2萬8000名偷渡客。至於偷渡成功和非法居留英國的人數則難以估計，約在30萬人至90萬人之間。