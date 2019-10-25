涉謀殺被捕！25歲貨櫃司機看到成堆屍體 嚇昏

2019-10-25 17:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合24日電



「亡命卡車」司機見到39具遺體，頓時昏過去 美聯社 分享 facebook 英國艾薩克斯郡(Essex)格雷斯市(Grays)一輛冷凍貨櫃車上發現39名移民的屍體，據了解該輛貨櫃車司機羅賓森(Maurice "Mo" Robinson)23日打開貨櫃門看到屍體後，一度嚇得昏倒，目前他已遭警方逮捕訊問。

「每日郵報」報導，25歲的北愛爾蘭司機羅賓森目前遭艾薩克斯郡警方拘捕，警方審問他是否認識貨櫃中的31名男性與8名女性。

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羅賓森一名友人表示，羅賓森23日當天把車開到泰晤士河港口柏佛利特(Purfleet)的路邊，要從冷凍庫拿文件時才發現數十具屍體；一名目擊者告訴「倫敦晚旗報」，貨櫃車司機凌晨1時40分通報救護車後沒多久就「昏厥」。

艾薩克斯郡警察發言人表示：「警察正在調查格雷斯市39人謀殺案，並獲得巴西爾登(Basildon)當地治安官發出的逮捕令，進一步拘留25歲北愛爾蘭的男子。該名貨櫃車男性司機已被以涉嫌謀殺逮捕，目前最久會再多拘留24小時。」

羅賓森住家在北愛阿馬郡(County Armagh)馬基特希爾(Markethill)村莊，23日晚間遭警方小隊突襲附近一處他過去與父母同住的住宅，羅賓森父母已連夜搭機飛往英格蘭支持兒子；警方24日也搜查阿馬市的第三處住所。

警方調查方向主要針對羅賓森是否知道他的貨櫃車上載有39名移民，羅賓森聲稱當時運轉中的冷凍貨櫃通常會從愛爾蘭載運餅乾和蘑菇。

羅賓森一名友人以羅賓森的小名「莫」(Mo)稱呼他並告訴每日郵報：「莫出身的家庭是你遇過最親切的家庭，我可以告訴你，他原本不曉得這些人在後面貨櫃。」

北愛地方議員貝里(Paul Berry)聯繫羅賓森父親多次，他表示羅賓森一家居住的村鄰大感震驚，鄰居都希望羅賓森遭警方誤抓；羅賓森家人也因為成為新聞焦點而感到不悅。

部分支持者成立「為莫爭取正義」(JusticeforMo)組織，他們認為羅賓森遭到警方不公正對待，呼籲釋放羅賓森的請願書，也已累積5000英鎊保釋金。