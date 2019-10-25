中國經濟世界第二 為何陸人仍冒生命危險偷渡英國？

2019-10-25 16:41 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



英國艾薩克斯郡23日發生一輛冷凍貨櫃車被發現藏有39具屍體，包括31名男性和8名女性，據指全為中國籍。警方尚未公布死者身分，但已懷疑跟人口買賣有關。外界也產生另一個疑問：中國貴為世界第二大經濟體，為何國民還會甘冒生命危險偷渡英國？

《CNN》報導，近2.6億國際移民人口中，中國人約占1000萬，排行第四。受惠於改革開放後的經濟快速發展，中國快速擴展地緣政治與經濟足跡，其中有250萬中國人移居美國，71.2萬人移民到加拿大，47.3萬人移往澳洲。赴英目的多為求學，家境富裕，出得起錢、也能負擔倫敦等地的高昂生活開銷。

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移民政策研究所（MPI）國際計畫助理所長伯努列斯庫-波格丹（Natalia Banulescu-Bogdan）表示，儘管外界普遍認為移民是母國最窮困的一群，但實情並非如此，像中國移民組成廣泛，從低技術勞工到高技術人才都有，去向也各有不同，擁有學位、專精科技領域的移民多赴美或其他高收入國家，建築工人多赴非洲與東歐找工作。

根據英國2018年度現代奴役報告，在英國境內現代奴役受害者的最常見來源國中，中國排名第四。但以整個歐洲來看，中國非法移民前往英國算小眾，因為入境難度較高；最熱門的要屬西班牙、義大利等地中海國家。在義大利，紡織業的「地下經濟」勞力，主要由中國及中東地區的非法移工擔起，因為他們願領低薪工作。