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影／佛朗哥遷出烈士谷 西總理：邁出和解的一步

2019-10-25 12:53聯合報 編譯周辰陽／即時報導

西班牙已故法西斯獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）風光下葬近44年後，棺木24日從烈士谷（Valley of the Fallen）大教堂被起出，隨後遷往首都馬德里以北一處公墓，改葬在夫人身旁。

整場儀式處於高度戒備，僅司法部長、鑑識專家、牧師與22位佛朗哥後代觀禮。起重機先吊起重1.5公噸的墓碑後，接著起出棺木，由家屬抬出烈士谷大教堂後，經靈車送上直升機運走。

整個儀式耗資63000歐元（折合約台幣214萬元），雖然謝絕媒體，仍有超過200名記者守候，另有約200名佛朗哥支持者在遷葬地點附近抗議。

烈士谷大教堂是佛朗哥為了紀念和埋葬在西班牙內戰中的陣亡者而興建，工程於1940年開始，經過18年完成。總理桑傑士（Pedro Sánchez）發表演說表示，在公共場所頌揚獨裁者是對道德的冒犯，遷葬是「邁出和解的一步」，也指「現代西班牙是原諒的產物，但不能是遺忘的產物」。

雖然西班牙成功轉型成民主體制，但延續近40年的佛朗哥獨裁陰影始終揮之不去。目前執政的左派社會黨政府一向主張，不應繼續頌揚佛朗哥，桑傑士總理也將遷葬視為重要競選政見，為此更和佛朗哥家屬打了一年的官司，西國國內對此則是長期意見兩極。

佛朗哥的家族成員極力反對遷葬，指社會黨政府侵犯他們的基本權利，根本「只是尋求宣傳和選舉獲利的媒體馬戲團」，還主張真要遷葬、也要改葬到馬德里市中心的阿穆德納聖母主教座堂（Almudena Cathedral）家族墓穴，但遭最高法院駁回。

西班牙已故法西斯獨裁者佛朗哥家屬24日將他的棺木抬出烈士谷大教堂，隨後由直升機送...
西班牙已故法西斯獨裁者佛朗哥家屬24日將他的棺木抬出烈士谷大教堂，隨後由直升機送往首都馬德里以北一處公墓，改葬在夫人身旁。路透
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西班牙教堂馬德里
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