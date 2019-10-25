影／佛朗哥遷出烈士谷 西總理：邁出和解的一步

2019-10-25 12:53 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



西班牙已故法西斯獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）風光下葬近44年後，棺木24日從烈士谷（Valley of the Fallen）大教堂被起出，隨後遷往首都馬德里以北一處公墓，改葬在夫人身旁。

整場儀式處於高度戒備，僅司法部長、鑑識專家、牧師與22位佛朗哥後代觀禮。起重機先吊起重1.5公噸的墓碑後，接著起出棺木，由家屬抬出烈士谷大教堂後，經靈車送上直升機運走。

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整個儀式耗資63000歐元（折合約台幣214萬元），雖然謝絕媒體，仍有超過200名記者守候，另有約200名佛朗哥支持者在遷葬地點附近抗議。

烈士谷大教堂是佛朗哥為了紀念和埋葬在西班牙內戰中的陣亡者而興建，工程於1940年開始，經過18年完成。總理桑傑士（Pedro Sánchez）發表演說表示，在公共場所頌揚獨裁者是對道德的冒犯，遷葬是「邁出和解的一步」，也指「現代西班牙是原諒的產物，但不能是遺忘的產物」。

雖然西班牙成功轉型成民主體制，但延續近40年的佛朗哥獨裁陰影始終揮之不去。目前執政的左派社會黨政府一向主張，不應繼續頌揚佛朗哥，桑傑士總理也將遷葬視為重要競選政見，為此更和佛朗哥家屬打了一年的官司，西國國內對此則是長期意見兩極。