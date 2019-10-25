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英貨櫃車39屍命案 陸駐英使館：尚無法確認死者是陸籍

2019-10-25 10:05聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

英國一輛貨櫃車發現39具屍體，昨日指出都為大陸籍，消息一出震驚大陸。圖/取自歐新...
英國一輛貨櫃車發現39具屍體，昨日指出都為大陸籍，消息一出震驚大陸。圖/取自歐新社
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英國一輛貨櫃車被發現有39具屍體，昨日消息指出，死者均為中國大陸人。中國大陸駐英使館發言人表示，正在與英國警方核實遇難者身分，尚無法確認遇難者是中國大陸籍。

中國大陸駐英使館今日在其官網上發表一則「駐英國使館發言人答問口徑」，對關於英國艾薩克斯郡發現39人死亡事件，陸方能否確定死者身分是中國大陸國籍？

回答指出，中國大陸駐英國使館已派領事事務負責人抵達艾薩克斯郡，並與英國當地警方取得了聯繫。英國警方表示正在核實遇難者身份，尚無法確定遇難者是中國大陸國籍。

警方已逮捕25歲的北愛爾蘭駕駛，且發現貨櫃來自比利時，車輛註冊於保加利亞，從愛爾蘭開往英國，因而啟動跨國調查。該消息震驚中國大陸。中國大陸已指示駐外使館進行查證，目前仍未正式確認死者是否為中國公民。

中國大陸駐比利時大使館在早前發表聲明指出，高度關注有關在英國發現39具中國公民屍體貨車案件的報導，已要求比利時警方等相關部門展開全面調查。使館將密切跟蹤案件調查進展情況。

英國比利時偷渡
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