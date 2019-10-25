下周一表決！強生想要英國12/12辦選舉 打破脫歐僵局

2019-10-25 10:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



英國首相強生終於放棄他對10月底脫歐的承諾，將希望寄託在12月提前改選國會。

強生想通過脫歐協議的最新嘗試遭國會議員阻擋兩天後，於24日宣布，打破英國脫歐僵局的唯一辦法是提前選舉，他將要求議員下周一（28日）投票表決是否在12月12日舉行選舉。

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強生表示，如果主要反對黨工黨支持提前選舉，將設法在國會11月6日解散前通過脫歐協議。

首相府消息人士宣稱，如果國會不同意提前改選，強生將撤回脫歐協議法案，每天主張提前選舉。

這是強生第三度試圖強推提前選舉，但他必須贏得下院三分之二以上議員的支持，看起來是一個艱鉅任務。議會已經給了強生一連串的挫折，讓他無法實踐在表定期限10月31日帶領英國離開歐盟的承諾。

英國下次國會選舉排在2022年。提早舉行有兩個方法，一個是贏得28日的投票，另一個是輸掉不信任投票，但反對黨至今拒絕提出不信任動議。

工黨23日表示，「無協議脫歐的威脅不存在時，就會支持選舉」。工黨領袖柯賓24日晚上說，歐盟同意延後脫歐之後，再做決定。

較小的反對黨派說，他們想提前選舉，但擔心必須按強生的條件進行。

威爾斯地區政黨「威爾斯黨」（Plaid Cymru）黨魁普萊斯說：「英國政府沒有連貫計畫可以結束脫歐的混亂，辦一場選舉也無法解決危機。」

英國選舉要等歐盟同意延後英國脫歐日期才能舉行，以免無協議脫歐導致混亂。在國會的規定下，強生心不甘情不願的致函歐盟，請求脫歐延至明年1月31日。歐盟25日會回覆是否同意延期。

歐洲理事會主席圖斯克已建議其他27個歐盟成員國同意英國展期，有許多國家對英國脫歐鬧劇歹戲拖棚感到心煩意亂，但他們也想避免具破壞性的突然脫歐之舉可能對雙方造成的經濟衝擊。