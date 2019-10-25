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39名大陸人慘死英國貨櫃 環時：英國該負責

2019-10-25 09:51聯合報 記者許依晨／即時報導

英國警方廿三日將發現屍體的貨櫃從工業園區案發現場移往提伯里碼頭，作進一步調查。 ...
英國警方廿三日將發現屍體的貨櫃從工業園區案發現場移往提伯里碼頭，作進一步調查。 （歐新社）
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英國星期四爆出消息，埃塞克斯郡一輛冷藏貨車裡發現的39具屍體全部是中國公民，環球時報社評表示，這也是2000年英國多佛一輛貨車裡58名中國偷渡者被悶死之後，最為嚴重的中國人在英集體死亡事件，盼英國儘快抓獲犯罪分子，給受害者一個交代。

環時以「39名中國人慘死，英國該負責任」為題發布社評，內容指出，對於在歐洲，尤其是在英國反覆發生中國人集體死亡事件感到十分痛心，儘管這些中國人進入英國的方式看來是不正當的，此時無法確定他們自己對這起悲劇在多大程度上負責，但如此嚴重的人道主義災難就發生在了英國及歐洲人的眼皮底下，英國及相關歐洲國家顯然沒有盡到保護這些人不這樣死於非命的責任。

環時社評說，目前不知道這些死者是否為偷渡者，但即使他們是，如此大規模地集體死亡，都不是受害者自己的過錯。尤其是19年前英國多佛已經有過這樣的慘劇。

環時社評說，歐洲國家應當著力宣傳不要藏在貨車裡躲避檢查，特別是要加強針對當地華人的這方面宣傳。還要加強對當地蛇頭、販賣人口者的打擊。

環時社評反問，設想一下，如果幾十名歐洲人以某種方式集體慘死，歐洲國家將會採取多麼徹底的補救措施。但是請英國和歐洲人捫心自問，在多佛慘案發生之後，他們為何未能避免類似悲劇重演？他們做了所有該做的認真補救嗎？跨境的綜合治理大概是至關重要的，各方都不應放棄自己應盡的責任，英國方面尤其需要做出積極、有力度的反應。

英國偷渡
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