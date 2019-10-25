英鎊走貶 英國脫歐不確定性再度浮現 美元普遍走高

2019-10-25 08:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／即時報導



受新一輪的顯示英國脫歐不確定性的消息影響，以及美國副總統潘斯呼籲美中加強交往但同時批評中國針對香港示威者的做法之後，美元周四普遍上漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四漲0.1%至97.631。英鎊跌至一周低點，英國首相強生表示，將要求國會批准提前大選，但反對黨稱需要首先排除無協議脫歐 。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

歐元走弱，歐洲央行總裁德拉吉重申需要刺激措施, 稱通貨膨脹低迷，歐元區經濟風險仍偏向下行方向。

英鎊兌美元跌0.5%至1.2851附近，歐元兌美元下跌0.2%至1.1103；在數據顯示法國經濟成長回升之後，歐元在倫敦時段最高升至1.1163美元。

野村分析：「提前大選對英鎊有利嗎？我不這麼認為，大選期間，民調會出現波動，等待大選結果時，投資人資金流入可能放緩。這就是我們做多歐元兌英鎊的原因。」