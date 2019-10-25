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英鎊走貶 英國脫歐不確定性再度浮現 美元普遍走高

2019-10-25 08:26經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

受新一輪的顯示英國脫歐不確定性的消息影響，以及美國副總統潘斯呼籲美中加強交往但同時批評中國針對香港示威者的做法之後，美元周四普遍上漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四漲0.1%至97.631。英鎊跌至一周低點，英國首相強生表示，將要求國會批准提前大選，但反對黨稱需要首先排除無協議脫歐 。

歐元走弱，歐洲央行總裁德拉吉重申需要刺激措施, 稱通貨膨脹低迷，歐元區經濟風險仍偏向下行方向。

英鎊兌美元跌0.5%至1.2851附近，歐元兌美元下跌0.2%至1.1103；在數據顯示法國經濟成長回升之後，歐元在倫敦時段最高升至1.1163美元。

野村分析：「提前大選對英鎊有利嗎？我不這麼認為，大選期間，民調會出現波動，等待大選結果時，投資人資金流入可能放緩。這就是我們做多歐元兌英鎊的原因。」

美元兌日圓下跌0.1%至108.61左右，一度下跌0.2%。

英鎊兌美元跌0.5%至1.2851附近。路透
英鎊兌美元跌0.5%至1.2851附近。路透
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