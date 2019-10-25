美亞太助卿訪亞洲 將赴北京會陸官員
2019-10-25 01:47
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
美國國務院亞太助卿史達偉將訪問日本、南韓、中國大陸等地，預計11月7日抵達北京會晤中方官員。
國務院24日發布聲明指出，史達偉（David Stilwell）自24日至11月7日訪問日本、緬甸、馬來西亞、泰國、南韓與中國大陸。
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