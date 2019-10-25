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美副總統潘斯演說再批陸 呼籲國際社會與台交往

美亞太助卿訪亞洲 將赴北京會陸官員

2019-10-25 01:47聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國國務院亞太助卿史達偉將訪問日本、南韓、中國大陸等地，預計11月7日抵達北京會晤中方官員。

國務院24日發布聲明指出，史達偉（David Stilwell）自24日至11月7日訪問日本、緬甸、馬來西亞、泰國、南韓與中國大陸。

史達偉25日至27日將參加年度美日富士山會議，談論印太地區最急迫的議題，增進相互了解，並加強美日關係。

史達偉27日至30日到緬甸，30日至11月1日訪馬來西亞；1日赴泰國，參加美國東協峰會、東亞峰會等會議。

史達偉11月5日赴南韓與政府官員舉行會議，討論美韓同盟等議題；11月7日抵達北京，史達偉將會晤美國使館工作人員與中國大陸政府官員。

史達偉21日才在美國華府會晤中華民國外交部政務次長徐斯儉，雙方談及台灣與邦交國關係、台灣總統大選等議題；徐斯儉指出，史達偉重申對台灣邦交國的關切，不希望中國大陸透過奪取中華民國的友邦或其他政治操作，影響台海穩定。

美國國務院亞太助卿史達偉。本報資料照片
美國國務院亞太助卿史達偉。本報資料照片
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