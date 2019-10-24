英貨櫃屍案 19年前就曾發生

2019-10-24 22:55 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



英國一輛貨櫃車內廿三日凌晨發現卅九具遺體，現在確定全都是中國大陸籍。這讓人聯想到二○○○年的多佛港慘案，警方在多佛港一節貨櫃中發現五十四男和四女遺體。路線也大致和現在一樣，從比利時澤布呂赫港出發，經過英吉利海峽，歷時四個半小時抵達多佛港。

當時這五十八名大陸偷渡客是在貨櫃車冷藏系統和排氣孔關閉後，因高溫窒息而死，死者生前曾大力敲打求救，其中兩人奇蹟式活了下來。

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據英媒報導，兩名倖存者後來表示，英國海關開啟貨櫃的那一刻，他們有種「天使從天堂來拯救我們」的感覺。運送貨櫃的荷蘭司機瓦克爾因此案被判十四年有期徒刑。

警方以過失殺人罪名逮捕瓦克爾，並在坎特伯里一家醫院訊問兩名生還者。這起案件使有利可圖的國際偷渡生意成為焦點。當時英國警方說，偷渡客每人會付犯罪集團高達三萬美元（約台幣九十萬元），協助偷渡到英國。

這次卅九名大陸人死在貨櫃內的案件，看來跟二○○○年的案件相當類似。英國警方初步朝向偷渡偵辦。

英國每日郵報報導，人蛇集團已在歐陸發展出一套網路，將大陸偷渡客運往英國。這些人入境後，有的會被人口販子逼入色情業火坑，有的則到餐廳或其他地方，過著類似奴工的生活。

英國警方曾破獲類似案子。二○一七年，警方在蓋特威機場附近查獲一個華人掌控的賣淫集團，四十五歲的主嫌控制十八名來自中國大陸和馬來西亞的偷渡女子，讓她們住在機場附近的廉價旅館賣淫。