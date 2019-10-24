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摩根大通：亞太企業財務長最擔心全球陷入衰退

2019-10-24 22:44經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

根據摩根大通調查，亞太企業領袖認為，公司未來半年至一年內面臨的兩個最大風險為全球衰退以及貿易關稅的影響。

在接受訪調的亞太區130家跨國企業財務長及集團財務主管中，有三成認為可能出現的全球衰退是其業務面臨的最大風險；27%則表示，最擔心的是全球貿易關稅；24%擔心新興市場放緩；10%覺得網路攻擊才是頭號威脅；9%則擔心英國脫歐以及歐元區的未來。

摩根大通的亞太企業金融業務主管布林克曼說，全球總體經濟環境逆風所帶來的衝擊，是全球財務長及財務主管最關心與擔心之事，雖然摩根大通不認為會衰退，但未來幾季全球經濟成長將放緩，預估今年全球經濟成長率將為2.7%、明年將減至2.2%。

專家表示，儘管決策者嘗試力挽狂瀾，但未來12個月至18個月內陷入衰退的機率「高到令人不適」。事實上，國際貨幣基金（IMF）日前才下修今明兩年全球經濟展望，並表示主要亞洲經濟體的成長力道將比預期更緩慢。

根據摩根大通這項調查，34%受訪者因應全球供應鏈混亂的方法是與供應商重新議價；32%表示正外包給替代供應商；15%表示已將產線從中國轉移至其他國家，而專家先前指出越南將是最大受惠者。

摩根大通。路透。
摩根大通。路透。
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