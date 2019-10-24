英國貨櫃屍案太複雜 拖車頭貨櫃駕駛老闆全都不同國
2019-10-24 22:33
聯合報 編譯莊蕙嘉
／即時報導
英國發生冷凍貨櫃39死命案，案情尚未明朗，但牽涉至少四個國家，使複雜程度大增，也凸顯貨櫃運量龐大下的檢查漏洞。
英媒23日報導，警方原以為貨櫃車來自保加利亞，經查發現此貨櫃由比利時經海路入境。比利時聯邦檢察官辦公室指出，這只貨櫃22日下午約二時半抵達比利時港口澤布呂赫，當日下午離港。
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保加利亞外交部發言人說，拖車頭註冊在保加利亞一間公司名下，負責人是一名愛爾蘭公民。
由北愛爾蘭人羅賓森駕駛的拖車頭，從愛爾蘭都柏林出發，22日由威爾斯的霍利希德入境英國。貨櫃抵達艾塞克斯郡的泰晤士河港柏佛利特後，23日凌晨一時五分，貨櫃掛上拖車離開港口。開到工業園區後，羅賓森想完成文件工作，下車打開貨櫃要拿文件時才發現成堆的屍體，立刻通報救護單位。
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